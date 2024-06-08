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"Есть ряд моментов": Минобороны объяснило, чем грозит предоставление ложных данных в ТЦК

Руслана Заклинская
8 июня 2024, 20:12
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Систематическое игнорирование повесток на обновление данных в военкоматах и в системе "Резерв+" является правонарушением, рассказала Екатерина Черногоренко.
'Есть ряд моментов': Минобороны объяснило, чем грозит предоставление ложных данных в ТЦК
Чем грозит предоставление ложной информации в ТЦК / Коллаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Для военнообязанных граждан, которые нарушили правила воинского учета, предусмотрено составление протокола об административном нарушении, а также наложение штрафа. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире "Суспільного".

Чиновница также прокомментировала информацию, которая распространилась в СМИ, о блокировании банковских счетов военнообязанных, которые сознательно подали ложные данные при их обновлении в мобильном приложении "Резерв+".

"Относительно блокировки счетов. Действительно есть набор норм, касающихся усиления ответственности за нарушение правил воинского учета. Потому что в стране война и эти нормы приняла Верховная Рада. Есть ряд моментов, касающихся ответственности за то, что человек систематически, подчеркиваю - систематически, не обновляет свои данные или уклоняется от такой обязанности", - пояснила Черногоренко.

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По ее словам, систематическое игнорирование повесток на обновление данных в военкоматах и в системе "Резерв+" является правонарушением. Игнорирование может привести к тому, что лицо объявят в розыск, привлекут полицию и наложат штраф.

"После двух игнорирований необходимости появиться в ТЦК или обновить данные онлайн на человека вносятся данные, что он находится в розыске. Фактически работники ТЦК передают данные в полицию, чтобы человека нашли и сообщили ему о необходимости явиться в ТЦК или обновить данные", - добавила заместитель министра обороны.

Черногоренко подчеркнула, что правительство работает над внедрением новых электронных процедур, которые сделают процесс обновления данных для военнообязанных граждан более удобным и эффективным.

"Раньше граждане должны были носить ксерокопии, физически идти в ТЦК, стоять в очередях. Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца июня запустить все электронные запросы через систему "Оберіг", которая взаимодействует со всеми государственными реестрами. Чтобы была возможность получить эти данные через электронные интеграции", - отметила чиновница.

мобилизация инфографика
Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такая Екатерина Черногоренко?

Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год).

В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов.

С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах).

27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

Мобилизация в Украине - нововведения для украинцев за рубежом

Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

Также Кабинет министров Украины утвердил возможность бронирования военнообязанных через портал "Дія". Это позволит руководителям предприятий осуществлять бронирование за час, вместо недель ожидания результата.

Напомним, военнообязанные украинцы, проживающие за рубежом, могут стать на воинский учет в консульствах без визита в ТЦК и СП. Это нововведение Кабмина упростит процедуру и поможет избежать лишней бюрократии.

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