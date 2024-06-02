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Если не обновили свои данные: будут ли штрафовать военнообязанных украинок

Дмитрий Видоменко
2 июня 2024, 08:56обновлено 2 июня, 10:02
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В Кременчугском районном ТЦК ответили, каким женщинам нужно обязательно пройти ВЛК и получить военно-учетный документ
Женщины, военный учет
За что могут оштрафовать военнообязанных украинок? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине военнообязанных женщин также будут штрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысячи грн, если они не обновят свои данные в течение 60 дней — с момента вступления в силу закона о мобилизации 18 мая. Об этом заявил руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков в интервью Telegraf.

"Их также могут штрафовать за нарушение правил военного учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ", — подчеркнул офицер.

Офицер заверил, что сейчас в Украине мобилизуют военнообязанных женщин только по желанию.

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"В период обязательного уточнения учетных данных, который длится до 16 июля, на медицинское освидетельствование вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, старше 55 лет, забронированные и женщины, имеющие действительный военно-учетный документ", — сказал он.

мобилизация инфографика

Причем, говорит Волков, военнообязанным женщинам, не имеющим действительного военно-учетного документа или впервые его получающих, следует пройти военно-врачебную комиссию.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнообязанные украинцы должны обновить учетные данные до 16 июля 2024 года. После этого персональные данные нужно обновлять в случае их изменения в течение недели.

К тому же, в Украине запустили новое мобильное приложение для военнообязанных под названием "Резерв+". В нем будет содержаться QR-код, который будет указывать на статус военнообязанного, призывника или резервиста.

Также в Украине в ближайшее время появится документ единого образца для призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко.

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