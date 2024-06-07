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Час вместо недель: правительство разрешило бронировать военнообязанных через "Дію"

Руслана Заклинская
7 июня 2024, 21:51
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Сначала возможность бронирования через "Дію" будут иметь критически важные предприятия и компании, которые работают на нужды ВСУ, пояснил Михаил Федоров.
Час вместо недель: правительство разрешило бронировать военнообязанных через 'Дію'
Кабмин поддержал бронирование военнообязанных в "Дії" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, telegraf.com.ua, freepik.com

Кабинет министров Украины принял постановление, которое разрешает бронирование военнообязанных через портал "Дія". Руководители предприятий смогут осуществить бронирование за час. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. "Дія" это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат - за час", - отметил он.

Федоров отметил, что на первом этапе возможность бронирования через "Дію" будут иметь критически важные предприятия и компании, которые работают на нужды ВСУ. Руководители этих организаций смогут подать списки работников через портал "Дія" и засвидетельствовать заявление электронной подписью.

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"Далее "Дія" автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в реестре "Оберіг". Если все ок, работник забронирован. Весь процесс продлится час", - пояснил министр.

По его словам, руководитель получит ответ о бронировании работника в личном кабинете на портале "Дія", а у военнообязанного обновится информация в приложении "Резерв+". При необходимости можно получить также бумажное подтверждение. В случае отказа, ответ также поступит в кабинет на портале.

Федоров отметил, что ориентировочно услуга будет запущена в начале июля, а бета-тестирование начнется скоро.

Кто такой Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Мобилизация в Украине - последние нововведения

Напомним, граждане Украины, которые находились за границей более 3 месяцев, обязаны до 16 июня лично стать на воинский учет в ТЦК. Постановлением Кабмина №563 установлено, что это обязательно для мужчин, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за границей. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.

Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

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