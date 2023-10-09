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РФ после 2027 года может атаковать страны Балтии: в Литве предупредили об угрозе

Андрей Ганчук
9 октября 2023, 14:56 обновлено 9 октября, 15:01
Страна-агрессор Россия может атаковать Латвию, Литву и Эстонию, воспользовавшись "войной" Китая и США, считает литовский депутат Довиле Шакалине.
Литва, карта
Нужно помочь победить Украине, иначе Россия нападет на страны Балтии - Шакалине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, depositphotos.com

Нужно помочь Украине одержать победу в войне с государством-оккупантом Россией, иначе после 2027 года Москва, воспользовавшись противостоянием Китая и США, атакует страны Балтии. Об этом заявила представитель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Довиле Шакалине.

В эфире Суспільного она рассказала о том, что если будет война между Китаем и США, у России появится так называемое окно возможностей и Москва атакует страны Балтии.

"Некоторые коллеги в Южной Европе в этом смысле до сих пор не хотят понять, что если мы не решим проблему с Украиной, если мы не поможем Украине победить сейчас, Россия использует это окно возможностей, когда будет война между Китаем и Америкой", - отметила Шакалине.

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По словам депутата, российские оккупанты могут атаковать Латвию, Литву и Эстонию после 2027 года.

"Почему некоторые мои коллеги еще не дошли до этого? Здесь есть общие для всех проблемы. Одна из них — то, что риск и угрозу, несущую Китай, не все страны видят одинаково. Откровенно говоря, не все эксперты в Украине понимают, что Китай это не друг, что это тот, кто играет такую же долгую империальную политику, как и Россия", - подчеркнула Довиле Шакалине.

Угроза нападения России на страны Балтии

Россия атакует другие страны в 2028 году, если ей удастся заморозить развязанную против Украины войну, считает президент Владимир Зеленский. По его мнению, российские оккупанты могут снова напасть на Украину, страны Балтии и государства, где присутствует военный контингент Москвы.

"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - предупредил украинский гарант.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Россия готовится к конфликту со странами НАТО. В частности, создается Ленинградский военный округ, что может свидетельствовать о подготовке российской агрессии против стран Альянса.

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Балтия войска России война России и Украины
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