РФ после 2027 года может атаковать страны Балтии: в Литве предупредили об угрозе

Нужно помочь Украине одержать победу в войне с государством-оккупантом Россией, иначе после 2027 года Москва, воспользовавшись противостоянием Китая и США, атакует страны Балтии. Об этом заявила представитель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Довиле Шакалине.
В эфире Суспільного она рассказала о том, что если будет война между Китаем и США, у России появится так называемое окно возможностей и Москва атакует страны Балтии.
"Некоторые коллеги в Южной Европе в этом смысле до сих пор не хотят понять, что если мы не решим проблему с Украиной, если мы не поможем Украине победить сейчас, Россия использует это окно возможностей, когда будет война между Китаем и Америкой", - отметила Шакалине.видео дня
По словам депутата, российские оккупанты могут атаковать Латвию, Литву и Эстонию после 2027 года.
"Почему некоторые мои коллеги еще не дошли до этого? Здесь есть общие для всех проблемы. Одна из них — то, что риск и угрозу, несущую Китай, не все страны видят одинаково. Откровенно говоря, не все эксперты в Украине понимают, что Китай это не друг, что это тот, кто играет такую же долгую империальную политику, как и Россия", - подчеркнула Довиле Шакалине.
Угроза нападения России на страны Балтии
Россия атакует другие страны в 2028 году, если ей удастся заморозить развязанную против Украины войну, считает президент Владимир Зеленский. По его мнению, российские оккупанты могут снова напасть на Украину, страны Балтии и государства, где присутствует военный контингент Москвы.
"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - предупредил украинский гарант.
Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Россия готовится к конфликту со странами НАТО. В частности, создается Ленинградский военный округ, что может свидетельствовать о подготовке российской агрессии против стран Альянса.
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