РФ атакует другие страны в 2028 году, если "заморозит" конфликт - Зеленский

Если Кремль "заморозит" конфликт, то сможет подготовиться к атаке на страны Балтии и те, где присутствует российский контингент.

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РФ хочет заморозить войну, чтобы ударить вновь в 2028 году / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Офис президента

Кремль хочет "заморозить" войну, чтобы в 2028 году вновь пойти в наступление, но не только на Украину, а и на другие страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите Европейского политического сообщества.

Такой сценарий Зеленский называет особенно опасным и уверен, что это будет новый критический момент в мире.

"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - сказал он. видео дня

Россия делает выводы из своих ошибок, чтобы потом пойти дальше. Зеленский считает, что враг, который делает выводы и готов к следующему удару, является особо опасным.

Завершение войны в Украине

Напомним, что у Зеленского рассказали, каким должен быть финал войны. Подоляк также считает, что финал войны - это не вопрос границ уже 1991-го года. Это не вопрос того, какой путь Украина уже прошла.

Хара рассказал, как ВСУ закончат войну да куда дойдут. Эксперт рассказал, возможен ли такой сценарий, когда условно ВСУ освобождают левый берег Херсонщины, подойдут к Крыму и фактически на этом остановятся.

Дипломат рассказал варианты завершения войны в Украине. Хара считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну и им нужно искать выхода из ситуации.

Полковник запаса Роман Свитан рассказал, могут ли заморозить войну в Украине. Свитан подчеркнул, что на заморозку и проведение новой границы ни один здравомыслящий политик сейчас не пойдет.

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