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Военный эксперт раскрыл, могут ли заморозить войну в Украине

Юлия Куришко
25 сентября 2023, 11:56 обновлено 25 сентября, 12:09
Рассвет подчеркнул, что на заморозку и проведение новой границы ни один здравомыслящий политик сейчас не пойдет.
Военный эксперт раскрыл, могут ли заморозить войну в Украине
Рассвет рассказал, может ли война быть заморожена на годы / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Романом Свитаном. Общаясь с читателями, он рассказал, может ли война в Украине быть заморожена на годы, как это было на Донбассе с 2014 года.

"Это уже невозможно. Впрочем, она и тогда не была заморожена: боевые действия все равно продолжались, просто при этом более-менее соблюдалась приведенная "граница", причем незаконная (это признаки 111 статьи о госизмене, и речь идет обо всех тех, кто подписывал те договоренности)", - отметил военный эксперт.

Рассвет подчеркнул, что на заморозку и проведение новой границы ни один здравомыслящий политик сейчас не пойдет. Потому что тогда точно будет применена 111 статья и госизмена в чистом виде.

"Плюс 110-я статья - призыв к изменению государственных границ. То есть две очень жесткие уголовные статьи не дадут проводить никаких переговоров с Россией и устанавливать никаких контактов с россиянами, кроме огневых. Поэтому нет даже предпосылок к реализации такого рода сценария. Будем воевать, пока не выйдем на государственную границу, а дальше остановимся и будем защищаться дальнобойными средствами поражения и демилитаризовать сопредельную территорию", - заявил он.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

Завершение войны в Украине

Напомним, что у Зеленского рассказали, каким должен быть финал войны. Подоляк также считает, что финал войны - это не вопрос границ уже 1991-го года. Это не вопрос того, какой путь Украина уже прошла.

Хара рассказал, как ВСУ закончат войну да куда дойдут. Эксперт рассказал, возможен ли такой сценарий, когда условно ВСУ освобождают левый берег Херсонщины, подойдут к Крыму и фактически на этом остановятся.

Дипломат рассказал варианты завершения войны в Украине. Хара считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну и им нужно искать выхода из ситуации.

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война в Украине ВСУ Роман Свитан
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