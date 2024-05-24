РФ испытывает НАТО: в Финляндии заявили о 'значительной угрозе' на фоне провокаций

Россия "испытывает" страны-члены НАТО на своей западной границе с помощью провокаций. Страна является "самой значительной угрозой европейской безопасности". Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет Bloomberg.
Премьер-министр Финляндии подчеркнул, выступая в пятницу в Риге во время своего визита в Латвию, что члены НАТО должны быть хорошо подготовлены к различным видам угроз, исходящих из России. Особенно, учитывая последние провокации со стороны Кремля.
Орпо сослался на инцидент в четверг, когда российские пограничники убрали буи на реке Нарва, разделяющей Эстонию и РФ. Также на этой неделе Министерство обороны России заявило, что хочет "изменить границу и территориальные воды страны в Балтийском море". Это заявление вызвало громкий ответ Литвы и Финляндии, а вскоре документ с проектом предложения удалили с правительственного сайта без объяснения причин.
"Конечно, мы видим, что есть временные связи со всеми этими проблемами в Финляндии, Литве, Эстонии, но сейчас пришло время успокоиться и очень внимательно посмотреть на то, что на самом деле происходит. Вероятно, они (россияне - ред.) проверяют нас", - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, Россия будет оставаться "самой значительной прямой угрозой европейской безопасности".
Издание Bloomberg
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Нападение России на страны Запада - новости по теме
Напомним, в ночь с 22 на 23 мая российские пограничники сняли 24 буя на реке Нарве, которые демаркирует международную границу между Эстонией и РФ. Это действие считают определенной провокацией Кремля. МИД Эстонии требует разъяснений от РФ и немедленного возвращения буев.
Россия может быть готова к вооруженному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет, отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он подчеркнул, что РФ продолжает производить большое количество военной техники, но не всю отправляет в Украину. Поэтому страны НАТО должны быть готовы к возможному нападению уже в 2029 году.
Как сообщал Главред, Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения России на свои территории. В материале Financial Times говорится о том, что эти опасения не ограничиваются лишь странами Балтии, а распространяются также на Стокгольм, Берлин и Лондон. Противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.
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