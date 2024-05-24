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РФ испытывает НАТО: в Финляндии заявили о "значительной угрозе" на фоне провокаций

Руслана Заклинская
24 мая 2024, 23:26
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Члены НАТО должны быть хорошо подготовлены ко всем видам угроз, исходящих из России, подчеркнул премьер-министр Финляндии.
РФ испытывает НАТО: в Финляндии заявили о 'значительной угрозе' на фоне провокаций
Провокации РФ на границе с Эстонией и Литвой свидетельствуют о "проверке" Запада/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот

Россия "испытывает" страны-члены НАТО на своей западной границе с помощью провокаций. Страна является "самой значительной угрозой европейской безопасности". Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет Bloomberg.

Премьер-министр Финляндии подчеркнул, выступая в пятницу в Риге во время своего визита в Латвию, что члены НАТО должны быть хорошо подготовлены к различным видам угроз, исходящих из России. Особенно, учитывая последние провокации со стороны Кремля.

Орпо сослался на инцидент в четверг, когда российские пограничники убрали буи на реке Нарва, разделяющей Эстонию и РФ. Также на этой неделе Министерство обороны России заявило, что хочет "изменить границу и территориальные воды страны в Балтийском море". Это заявление вызвало громкий ответ Литвы и Финляндии, а вскоре документ с проектом предложения удалили с правительственного сайта без объяснения причин.

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"Конечно, мы видим, что есть временные связи со всеми этими проблемами в Финляндии, Литве, Эстонии, но сейчас пришло время успокоиться и очень внимательно посмотреть на то, что на самом деле происходит. Вероятно, они (россияне - ред.) проверяют нас", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, Россия будет оставаться "самой значительной прямой угрозой европейской безопасности".

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Нападение России на страны Запада - новости по теме

Напомним, в ночь с 22 на 23 мая российские пограничники сняли 24 буя на реке Нарве, которые демаркирует международную границу между Эстонией и РФ. Это действие считают определенной провокацией Кремля. МИД Эстонии требует разъяснений от РФ и немедленного возвращения буев.

Россия может быть готова к вооруженному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет, отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он подчеркнул, что РФ продолжает производить большое количество военной техники, но не всю отправляет в Украину. Поэтому страны НАТО должны быть готовы к возможному нападению уже в 2029 году.

Как сообщал Главред, Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения России на свои территории. В материале Financial Times говорится о том, что эти опасения не ограничиваются лишь странами Балтии, а распространяются также на Стокгольм, Берлин и Лондон. Противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.

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НАТО Финляндия Эстония вторжение России
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