'Живым из войны не выйдет': аналитик рассказала, какой конец ждет Путина и РФ

В результате войны Россия распадается на кучу территорий, которые начнут воевать друг с другом, на некоторых регионах будет царить голод, сказала Наталья Глоба.

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Путин обречен на смерть, а Россия - на распад / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Путин не переживет эту войну: его убьют, или он умрет естественной смертью. После смерти российского лидера РФ, вероятно, распадется на многочисленные территории, которые начнут воевать друг с другом. Об этом в интервью Главреду рассказала системный аналитик Наталья Глоба.

"Все завершится тем, что Путин умрет - живым из войны он не выйдет. Его либо убьют, либо он умрет своей смертью, после чего, логично, Россия, распадается на кучу территорий", - предположила аналитик.

По ее словам, в России есть регионы с богатые нефтью, которые могли бы процветать, а также так называемые дотационные регионы, где нет качественной земли и благоприятного климата. Последние, по мнению Глобы, столкнутся с голодом. Большинство регионов РФ попадает именно в эту категорию.

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"Тем более, что внутри России взращивают культ смерти, ненависти, поэтому отсутствие эмпатии человека к человеку сыграет с ними очень злую шутку. Они ее еще не чувствуют, и продолжают кричать, что они "великие и сильные", - добавила она.

Кто такая Наталья Глоба Наталья Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины. Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности. Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.

Заявления РФ о мирных переговорах - подробности

Как сообщал Главред, Путин якобы готов прекратить войну с Украиной при условии сохранения оккупированных территорий, пишет Reuters. Однако, если Китай и Запад не примут это "условие", он будет продолжать боевые действия. Российский пропагандист Песков также утверждает, что Россия "открыта к диалогу" и не желает вечной войны.

В то же время Путин "наехал" на Зеленского. Он сказал, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации" и заявил, что Зеленский нелегитимный президент. Впоследствии Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора о якобы готовности Кремля к переговорам с Украиной.

Путин не намерен прекращать войну против Украины и наоборот наблюдается активизация действий российских оккупантов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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