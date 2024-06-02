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"Говорит хуже, чем раньше": Комаровский высказался о состоянии здоровья Путина

Алексей Тесля
2 июня 2024, 17:25
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Уповать на безвременную кончину диктатора РФ украинцам не надо, говорит Евгений Комаровский.
Комаровский
Евгений Комаровский оценил состояние здоровья Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Известный врач Евгений Комаровский высказался по поводу состояния здоровья российского диктатора Владимира Путина.

В интервью Дмитрию Гордону педиатр ответил на вопрос о том, как он оценивает состояние здоровья Путина.

Как известно, диагнозы и болезни российского диктатора часто обсуждаются в мировых СМИ, а недавно возникли слухи об его кончине.

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"Думаю, что он не в холодильнике. Это точно. Думаю, что уповать на его безвременную кончину украинцам не надо", - подчеркнул доктор.

Он обратил внимание на то, что судя по публикуемым видео, Путин продолжает говорить достаточно связно.

"Это один из таких критериев. Выглядеть можно как угодно, вплоть до того что нарисуют, подмажут, а вот говорить достаточно сложно. Говорит хуже, чем раньше, но все равно говорит. Когнитивная функция у него сохранена", — сказал Комаровский.

Ранее психолог раскрыл неожиданный диагноз Путина. Для Владимира Путина предотвращение мятежа является мощным эмоциональным шагом, считает Валентин Ким.

Ранее журналисты издания Bild провели собственное исследование и определили ряд основных отличий, по которым можно отличить диктатора страны-агрессора России Владимира Путина от его двойников. Говорится, что настоящий Путин в последнее время почти ни с кем не встречается. Его поездки и мероприятия, которые он посещает сам, единичны.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский - детский врач, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и телеведущий.

Методика доктора Комаровского по уходу и воспитанию ребенка отличает простота, доступность, эффективность и адаптированность к современным условиям и отечественной ментальности.

Автор многочисленных научных трудов, а также научно-популярных статей и книг, самая известная из которых - "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников".

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