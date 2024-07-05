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Россияне продвинулись на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали

Юрий Берендий
5 июля 2024, 21:54
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В ОТУВ "Харьков" отметили, что Силы обороны зачищают от российских диверсионно-разведывательных групп населенный пункт Сотницкий Казачок на Харьковщине.
Россияне продвинулись на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали
РФ перешла в наступление на новом направлении на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, deeptstatemap

Украинские подразделения в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района продолжают выявлять и уничтожать остатки российских диверсантов. За сутки 4 июля на Харьковском направлении произошло 19 боевых столкновений вблизи Липцов, Волчанска и Сотницкого Казачка. Об этом сообщил спикер ОТУВ "Харьков" Юрий Повх в эфире телемарафона.

По его словам, Сотницкий Казачок - небольшое село на границе с Российской Федерацией. Как пояснил Повх, речь идет о буквально сотнях метров украинской земли, на которые пыталась проникнуть российская диверсионно-разведывательная группа.

"Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению ее остатков и ликвидации. Мы не комментируем тактические действия наших войск в режиме реального времени. Когда состоятся завершения действий - обязательно сообщим",- рассказал он.

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Он также отметил, что ситуация в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Харьков" сложная. Только за сутки, 4 июля, российские оккупационные войска нанесли 7 ударов с применением авиации, 22 раза атаковали дронами-камикадзе и совершили 334 обстрела.

"Интенсификация боевых действий в районе Липцов состоялась фактически во всей зоне ответственности. Говорить о том, что россияне чрезмерно ввели дополнительные подразделения, будет неправильно", - говорит спикер.

Однако, он отметил, что враг делает это систематически, поскольку украинские силы выбивают передовые подразделения российской оккупационной армии, что заставляет их проводить ротацию.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, армия России обратила внимание на новое направление на Харьковщине, где оккупанты могут планировать наступление. Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

Согласно данным Deep State, на границе в Харьковской области начались бои еще на одном участке. Российские оккупанты атаковали возле села Сотницкий Казачок, используя диверсионные группы.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что сейчас нельзя исключить возможность нового наступления со стороны России. Даже при ограниченных ресурсах, враг может попытаться расширить свои плацдармы с активными зонами боевых действий.

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