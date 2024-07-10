Улучшение позиций Украины на фронте: в США сказали, какие проблемы ждут РФ

Россия несет чрезвычайные расходы, "которые заставляют её полагаться на плохо обученные силы", говорят высокопоставленные чиновники США.

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Улучшение позиций Украины на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Официальные лица США заявляют об улучшении ситуации в Украине после того, как Конгресс принял большой пакет помощи на 61 млрд долларов после многомесячной задержки. Об этом сообщает Washington Post.

Хотя линия фронта почти не менялась больше года, они говорят, что Москва, вероятно, столкнется с растущими проблемами в сохранении своих преимуществ на поле боя.

"Украина остается под давлением, это остается очень активным конфликтом. Нам не следует смотреть в розовых очках", - заявил высокопоставленный чиновник администрации США. видео дня

В то же время, по его словам, линии стабилизировались, и Россия несет чрезвычайные расходы, "которые заставляют ее полагаться на плохо обученные силы, что фактически играет на руку Украине".

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Война в Украине - заявления и позиция США

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины могут сорвать попытки российского наступления по фронту при условии, если страны Запада отменят все ограничения по применению дальнобойного оружия для ударов по военным целям в тылу российской территории.

В Конгрессе США призвали Пентагон расширить программы обучения украинских пилотов на самолетах F-16, чтобы они могли повлиять на ход войны против РФ.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал Уэсли Кларк считает, что война в Украине закончится, когда Владимир Путин поймет, что агрессор Россия не способна одержать победу и удержать временно захваченные территории. Ядерное оружие Москва не применит.

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