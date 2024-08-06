Белый дом сказал "нет": Украина имела шанс взорвать лучшие военные самолеты РФ

Уникальный шанс на уничтожение вражеской авиации Украина потеряла из-за запрета США на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

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Отказ США стоил Украине упущенной возможности поразить 10 российских Су-34 / Коллаж: Главред, фото: flickr, The White House

В начале лета Украина неоднократно просила Вашингтон предоставить разрешение на использование американского дальнобойного оружия для ударов по военным аэродромам РФ. Однако Запад отказался давать добро.

Как пишет Forbes, из-за этого Киеву пришлось применять оружие собственного производства для ударов по российской территории. Так 3 августа ВСУ с помощью беспилотников атаковали военный аэродром РФ Морозовск.

Украинская разведка отчиталась об успешной атаке - удалось уничтожить один Су-34 и повредить еще два самолета. Украина целилась именно по истребителям Су-34, ведь они несут на себе КАБы, которыми россияне атакуют страну.

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Оккупанты знают об этой стратегии Украины, поэтому перебазируют свои самолеты на дальние аэродромы. Эксперты утверждают, что украинские силы могли лишить страну-агрессора такой возможности, уничтожив около 10 самолетов Су-34, которые базировались на авиабазе Воронеж-Мальцево.

Тогда Киев направил запрос США, чтобы получить разрешение на удары по объекту в РФ американскими ракетами ATACMS. Однако Вашингтон ответил отказом. В это время Кремль решил перебазировать истребители.

Поэтому сейчас, даже в случае получения разрешения от США на удары по территории РФ, Украина уже не будет иметь возможности поразить ключевые российские самолеты, ведь они будут вне зоны досягаемости ATACMS.

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Су-34 / Инфографика: Главред

Уничтожение вражеских Су-34 украинскими силами

Недавно на военный аэродром "Саки", что во временно оккупированном Крыму, ВСУ совершили атаку. Кроме детонации боеприпасов, сообщалось о вероятном поражении вражеских самолетов - истребителей Су-34 и Су-35.

Впоследствии ВСУ атаковали с помощью БПЛА военный аэродром в Морозовске Ростовской области РФ, где был уничтожен бомбардировщик Су-34 оккупантов, а также поражены горюче-смазочные материалы.

Напомним, издание Forbes писало, что боевая авиация российских оккупантов, которая ежедневно терроризирует Украину, была расположена на аэродромах менее чем в 200 километрах от линии границы. ВСУ могли бы уничтожить те же российские самолеты Су-34 ракетами ATACMS, но США не позволяют этого делать.

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