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"Вышки Бойко" атаковали: в Черном море загорелись все буровые платформы

Руслана Заклинская
26 августа 2024, 12:59
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Три буровые газо- и нефтедобывающие платформы подверглись атаке в Черном море, отметил OSINT-аналитик MT Anderson.
'Вышки Бойко' атаковали: в Черном море загорелись все буровые платформы
В Черном море вспыхнули три "вышки Бойко" / Колаж: Главред, фото: УНИАН, x.com/MT_Anderson

В Черном море загорелись "вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы, которые находятся у берегов Крыма. Спутниковые снимки опубликовал OSINT-аналитик MT Anderson на своем аккаунте в Х (бывший Twitter).

По его словам, три буровые платформы к востоку от острова Змеиный подверглись атаке.

"По состоянию на 24 августа 2024 года средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма", - написал аналитик.

видео дня

Ранее Украина уже наносила удары по "вышкам Бойко". Ведь там российские оккупанты прятали там оборудование для слежки за ВСУ в акватории Черного моря.

Что такое "вышки Бойко"?

"Вышки Бойко" - самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость". Их приобрели во времена, когда президентом был Виктор Янукович, а Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко, который до недавнего времени был сопредседателем пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Агрессорка Россия захватила газодобывающие и нефтедобывающие платформы еще в 2015 году, с августа 2023 года за них шли бои.

Британская разведка утверждает, что "вышки Бойко" - платформы стратегического значения: их можно использовать в качестве посадочных площадок для вертолетов, передовых баз, а также размещать на них ракетные системы.

Освобождение "вышек Бойко" - что известно

Напомним, что в сентябре 2023 года Украина вернула "вышки Бойко", которые Россия оккупировала в 2014 году. Под контроль вернулись буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

В марте Главное управление разведки МО Украины показало уникальные кадры освобождения платформы "Таврида" в Черном море, снятые нагрудными камерами бойцов. Операция была сложной и удалась не с первой попытки, но в результате спецназовцы получили важные трофеи и разведданные.

После освобождения "вышек Бойко" российские оккупанты потеряли возможность вести разведку в Черном море, заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Это сузило зону влияния РФ и расширило возможности украинских сил для дальнейших операций.

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