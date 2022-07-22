"Горит до сих пор": в Черном море продолжают пылать обстрелянные "вышки Бойко"

В Черном море продолжает гореть буровая платформа / Nefterynok.info

В Черном море продолжают гореть буровые платформы (так называемые "вышки Бойко"), по которым ранее был нанесен ракетный удар.

Пожар продолжается по состоянию на 21 июля. Новые спутниковые снимки пожара на поврежденной буровой платформе опубликованы в Twitter.

Кадры обнародовал сотрудник по связям со СМИ в отделе внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства Брейди Африк.

"На буровой платформе, разрушенной в Черном море месяц назад, горит до сих пор топливо", — написал Африк.

Пожар на "вышке Бойко" / @bradyafr

Пожар на "вышке Бойко" / @bradyafr

Напомним, ВСУ 20 июня нанесли ракетный удар по двум буровым установкам в Черном море – "вышкам Бойко". Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", - сказал политик.

Самопровозглашенные "власти" Крыма в лице Сергея Аксенова также заявили, что ВСУ нанесли удар ракетами по "вышкам Бойко".

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Что известно о "вышках Бойко"

РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

20 июня по буровым установкам были нанесены ракетные удары.

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