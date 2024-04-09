У РФ "отжали" Змеиный вместе с "вышками Бойко": в ГУР раскрыли неожиданные детали

Спецслужбы Украины провели успешные операции в акватории Черного моря.

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Украина освободила "вышки Бойко" / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

После освобождения "вышек Бойко" российские оккупанты потеряли возможности ведения разведки в небе, на воде и на суше в Черном море, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Мы не будем рассказывать как, но это, конечно, сузило враждебную зону влияния и расширило возможности наших сил безопасности и обороны, в частности ГУР МО Украины, других составляющих, спецслужб по проведению и реализации последующих успешных операций в акватории Черного моря и, собственно, во временно оккупированном Крыму", — цитирует его пресс-служба ГУР.

По словам представителя ГУР, освобождение острова Змеиный было важным этапом борьбы с Россией в Черном море. Он напомнил, что после его оккупации "на время казалось, что его освобождение было бы невозможным".

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Как уточнил спикер военной разведки, РФ стянула на остров личный состав, средства огневого поражения, РЭБ, зенитно-ракетные комплексы, угрожая украинскому побережью юга и безопасности Молдовы. Эти планы Москвы исчезли после разгрома россиян на Змеином, сказал он.

"Лживая российская пропаганда называет это „жестом доброй воли", а на самом деле это результат операции, кропотливой работы, серьезного планирования и, так, героических поступков украинских защитников, которые освободили остров Змеиный", — добавил Юсов.

Что такое "вышки Бойко"? "Вышки Бойко" – самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость". Их приобрели во времена, когда президентом был Виктор Янукович, а Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко, который до недавних пор был соглавой пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Агрессор Россия захватила газодобывающие и нефтедобывающие платформы еще в 2015 году, с августа 2023 года за них шли бои. Британская разведка утверждает, что "вышки Бойко" – платформы стратегического значения: их можно использовать в качестве посадочных площадок для вертолетов, передовых баз, а также размещать на них ракетные системы.

Ранее сообщалось, что Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море. Под контроль возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму. Украина в ходе военной операции у берегов Крыма в Черном море использовала все доступные инструменты, включая спутниковые данные, сказал Андрей Юсов.

Напомним, в Черном море корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу. Оккупантов разозлило, что сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау следовал в порт Измаил.

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