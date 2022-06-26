Ракета пробила пятиметровую дыру: в РФ пожаловались на новый обстрел "вышек Бойко"

Буровая платформа Таврида / Nefterynok.info

В Черном море нанесен новый ракетный удар по украинской буровой платформе "Черноморнефтегаза", которая ранее была захвачена РФ.

Как сообщают росСМИ, атаке подверглась самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) Таврида.

Сообщается, что удар был нанесён сегодня ночью, предположительно ракетой.

При этом снаряд угодил в вертолётную площадку платформы, оставив дыру диаметром почти пять метров.

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Напомним, ВСУ 20 июня нанесли ракетный удар по двум буровым установкам в Черном море – "вышкам Бойко". Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", - сказал политик.

Самопровозглашенные "власти" Крыма в лице Сергея Аксенова также заявили, что ВСУ нанесли удар ракетами по "вышкам Бойко".

Что известно о "вышках Бойко"

РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

20 июня по буровым установкам были нанесены ракетные удары.

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