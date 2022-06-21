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ВСУ нанесли удар по "вышкам Бойко": карта NASA зафиксировала пожар на объекте атаки

21 июня 2022, 11:58

Так называемые "вышки Бойко" находятся к востоку от острова Змеиный – недалеко от локаций, где потопили российские крейсер "Москва" и буксир "Василий Бех".

Вышки Бойко
Спутник NASA зафиксировал пожар на "вышках Бойко" / Коллаж hisutton.com, УНИАН

Спутник американского космического агентства NASA установил пожар на месте, где находятся захваченные российскими оккупантами в 2014 году буровые платформы для добычи газа в Черном море. Снимок можно рассматривать в качестве подтверждения удара армии Украины по "вышкам Бойко".

Блогер HI Sutton, который специализируется на подводных лодках и системах, опубликовал спутниковый фотокадр, на котором зафиксирован пожар на буровых установках.

Читайте такжеПоплыл здороваться с "Москвой": в Черном море затонул российский буксир "Василий Бех""Украина атаковала нефтяные платформы, контролируемые Россией", - пишет он.

На опубликованной фотографии можно увидеть точку от пожара. На кадре она отмечена как одна горящая платформа, которая находится к северу от платформы Крым 1.

На спутниковом снимке указана точка расположения "вышек Бойко", где произошел пожар / hisutton.com

"Вышки Бойко" находятся к востоку от острова Змеиный – недалеко от тех локаций, где уже были потоплены российский крейсер "Москва" и буксир Военно-морского флота России "Василий Бех".

Справка

"Вышки Бойко"

Россия в ходе событий весны 2014 года вместе с Крымским полуостровом захватила и две украинские буровые платформы в Черном море. Все 8 лет оккупанты пользовались инфраструктурой для газодобычи. Кроме того, на данных объектах россияне оборудовали наблюдение за обстановкой на воде при помощи радиотехнической разведки.

Две буровые башни – "Петр Годованец" и "Украина" – в публичном пространстве называют "вышками Бойко", Их приобрели во времена Януковича. Тогда министром энергетики был Юрий Бойко – один из лидеров ОПЗЖ.

Удар армии Украины по "вышкам Бойко"

Украинские войска, 20 июня, вероятно, нанесли ракетный удар по двум буровым установкам в Черном море – "вышкам Бойко". Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", - сказал политик.

Самопровозглашенные "власти" Крыма в лице Сергея Аксенова также заявили, что ВСУ нанесли удар ракетами по "вышкам Бойко".

В Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе не делали заявлений относительно возможного удара ВСУ по захваченным Россией двум буровым установкам в Черном море.

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