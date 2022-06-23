"Вышки Бойко" пылают в Черном море после мощного удара ВСУ: новые снимки

На "вышках Бойко" продолжается пожар / УНИАН

Пожар на буровых платформах "Черноморнефтегаза", так называемых "вышках Бойко" в Черном море, продолжается.

Как сообщает Радио Свобода, об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA.

На изображениях NASA есть фильтр для обнаружения возгорания, который используется для отслеживания лесных пожаров в мирное время, но во время войны также может обнаруживать место боевых действий.

Пожар на "вышках Бойко" продолжается с понедельника, 20 июня, когда российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в поражении буровых платформ.

/ NASA

Напомним, ВСУ 20 июня нанесли ракетный удар по двум буровым установкам в Черном море – "вышкам Бойко". Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", - сказал политик.

Самопровозглашенные "власти" Крыма в лице Сергея Аксенова также заявили, что ВСУ нанесли удар ракетами по "вышкам Бойко".

Что известно о "вышках Бойко"

РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

20 июня по буровым установкам были нанесены ракетные удары.

Читайте еще: