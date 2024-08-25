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"Есть два варианта": полковник СБУ объяснил, как будет развиваться Курская операция

Юрий Берендий
25 августа 2024, 11:46
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Полковник СБУ отметил, что основная цель Курской операции заключается в том, чтобы заставить российские войска реагировать на боевые действия на новом фронте.
'Есть два варианта': полковник СБУ объяснил, как будет развиваться Курская операция
Полковник СБУ объяснил, как будет развиваться Курская операция / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap, скриншот из видео

Силы обороны Украины в ходе операции в Курской области смогли навязать российской армии собственные действия, открыв новый фронт, который Россия не защищала. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, существует несколько вариантов развития действий ВСУ на Курщине. Однако, продолжение наступления будет зависеть от резервов украинских войск, возможностей и от того, как враг будет перебрасывать свои силы. Хотя противник постепенно перебрасывает резервы, пока он еще не имеет возможности остановить наступление ВСУ.

"Главное - мы продвигаемся, расширяем плацдарм. Соответственно, первый вариант - мы можем дальше продвигаться. Второй вариант - мы становимся, закапываемся, делаем линии обороны и держим их", - прокомментировал полковник СБУ.

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Он отметил, что основной смысл Курской операции заключается в том, что Силы обороны заставили противника реагировать на наши действия на другом направлении, что является важным в войне. Но самое главное, что, войдя в Курскую область, Украина продемонстрировала открытие незащищенного фронта протяженностью более 1000 км.

"Нам и разведка докладывала о защищенности границ РФ, примерно такой, какая была на Курщине, - срочники, фсбшники, пограничники, какие-то "зубы дракона" и построенные линии обороны, которые прорывают наши десантники. Поэтому мы показали главное - что и на той стороне мы будем действовать так же, поражать и захватывать там объекты. Это вообще меняет ход войны и России нужно теперь будет приспосабливаться. Видим, что у россиян в приоритете Донецкая область вместо своих земель, но последствия Курской операции еще впереди и они будут губительны для РФ", - подчеркнул Роман Костенко.

Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Операция в Курской области - что известно о боях на Курщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что наступление украинских военных на Курском направлении было превентивным ударом, который сорвал планы РФ по оккупации Сумской области и Сум.

Белый дом рассматривает возможность помощи Украине в содержании или расширении операции в Курской области, хотя решение о материальной поддержке еще не принято. Пентагон уже уточнил, что нужно Украине для дальнейшего развития успеха.

Кроме того, операция показала многочисленные слабые места оккупантов, доказав, что Киев способен изменить ход войны, и заслуживает быстрой и эффективной поддержки со стороны Запада.

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