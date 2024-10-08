В приложении "Резерв+" появились новые функции: что изменилось для украинцев

В мобильном приложении появилась возможность проверки действительности повестки с помощью QR-кода.

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Обновление мобильного приложения "Резерв+" / Коллаж: Главред, фото УНИАН

В мобильном приложении "Резерв+" произошли плановые обновления. Там добавили несколько дополнительных функций, пишет портал dev.ua.

Обновленная версия приложения "Резерв+ (1.2.0) предусматривает три нововведения:

возможность проверить подлинность повестки через QR-код;

бронирование теперь отображается как отдельный вид отсрочки, согласно действующим законам;

добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов.

В издании сообщают, что обновленное мобильное приложение "Резерв+" уже доступно пользователям iOS. А вот пользователи Android смогут загрузить обновление в ближайшее время.

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Что такое "Резерв+"? "Резерв+" - это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого, в частности, можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что скоро в "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК, а летом появится электронный военный билет. По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, представитель ТЦК Сергей Монукало сообщил, что в Украине изменили правила мобилизации для военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет. Такие лица могут быть призваны только по специальному мобилизационному распоряжению.

В то же время член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский отметил, что такой подход мобилизации - общая позиция военного руководства. После 50 лет призывают только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности, отметил нардеп.

Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин рассказывал, что отсрочка от мобилизации, которая предоставляется военнообязанным максимум на 90 дней, теперь будет действовать до 9 ноября. Далее ее придется продлевать.

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