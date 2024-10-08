Почему ВСУ не вышли из Угледара раньше: комбриг 72 бригады дал точный ответ

Командир 72-й ОМБр признал, что Силы обороны не смогли реализовать все планы по выводу войск из Угледара из-за противодействия войск РФ.

https://glavred.info/ukraine/pochemu-vsu-ne-vyshli-iz-ugledara-ranshe-kombrig-72-brigady-dal-tochnyy-otvet-10603367.html Ссылка скопирована

Комбриг 72 бригады рассказал о принятии решения отступать из Угледара / Колаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Оставлять Угледар без сопротивления было невозможно, ведь потеря населенных пунктов без боя могла привести к отступлению украинских войск на "неопределенные рубежи". Об этом рассказал в интервью "Главкому" комбриг 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев полковник Александр Охрименко.

Сейчас линия фронта стабилизирована, и враг остановлен. По словам Охрименко, ВСУ пытаются нанести максимальный урон врагу, не допуская его продвижения, однако в случае угрозы окружения или значительных потерь принимаются решения об отходе на новые позиции.

"Прибыв на место, после оценки обстановки и принятия полосы обороны бригады я отработал решение о поэтапном выводе подразделений еще из южной части Угледара и подал это решение по вертикали высшему руководству. Решение было оперативно утверждено, и я получил боевой приказ о поэтапном выводе", - сказал комбриг 72 бригады. видео дня

Он отметил, что реализовать все этапы плана не удалось из-за того, что противник взял фланги под огневой контроль.

"Первый этап выхода из города был завершен, поэтому частями сил мы осуществили маневр для усиления южной и юго-восточной окраины Угледара", - добавил Охрименко.

Военный добавил, что противник нарастил свои силы, вышел на рубежи с левого фланга и взял под огневой контроль запланированные маршруты выхода.

По его словам, сейчас Силы обороны продолжают выполнять задачи на огневых позициях, чтобы не допустить продвижения врага в северном направлении - в сторону Богоявленки.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев - что известно 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев (72 ОМБр, в/ч А2167, пп В0849) - военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. Размещается в городе Белая Церковь Киевской области. Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии, что в свою очередь ведет историю от 72-й гвардейской мотострелковой дивизии. С 2014 года бригада принимала участие в войне на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 года вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 - под Авдеевкой в промзоне. В 2022 году, в начале российского вторжения, бригада обороняла столицу Киев, участвуя в боях за Ирпень, Мощун, Гостомель, Бучу. С лета 2022 года бригада ведет бои на Донбассе, пишет Википедия.

Бои за Угледар - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, Александр Охрименко, отметил, что украинские военные были вынуждены покинуть Угледар, когда оказались в тактическом окружении, а численность вражеских сил превышала украинские в девять раз.

После захвата Угледара российские войска, вероятно, попытаются продвинуться дальше в направлении Великой Новоселки Запорожской области и Богоявленки, говорится в отчете разведки Минобороны Британии.

Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что российские оккупанты пытаются создать новую угрозу окружения для ВСУ после оккупации Угледара.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред