Почему ВСУ не вышли из Угледара раньше: комбриг 72 бригады дал точный ответ

Оставлять Угледар без сопротивления было невозможно, ведь потеря населенных пунктов без боя могла привести к отступлению украинских войск на "неопределенные рубежи". Об этом рассказал в интервью "Главкому" комбриг 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев полковник Александр Охрименко.
Сейчас линия фронта стабилизирована, и враг остановлен. По словам Охрименко, ВСУ пытаются нанести максимальный урон врагу, не допуская его продвижения, однако в случае угрозы окружения или значительных потерь принимаются решения об отходе на новые позиции.
"Прибыв на место, после оценки обстановки и принятия полосы обороны бригады я отработал решение о поэтапном выводе подразделений еще из южной части Угледара и подал это решение по вертикали высшему руководству. Решение было оперативно утверждено, и я получил боевой приказ о поэтапном выводе", - сказал комбриг 72 бригады.видео дня
Он отметил, что реализовать все этапы плана не удалось из-за того, что противник взял фланги под огневой контроль.
"Первый этап выхода из города был завершен, поэтому частями сил мы осуществили маневр для усиления южной и юго-восточной окраины Угледара", - добавил Охрименко.
Военный добавил, что противник нарастил свои силы, вышел на рубежи с левого фланга и взял под огневой контроль запланированные маршруты выхода.
По его словам, сейчас Силы обороны продолжают выполнять задачи на огневых позициях, чтобы не допустить продвижения врага в северном направлении - в сторону Богоявленки.
72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев - что известно
72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев (72 ОМБр, в/ч А2167, пп В0849) - военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. Размещается в городе Белая Церковь Киевской области.
Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии, что в свою очередь ведет историю от 72-й гвардейской мотострелковой дивизии.
С 2014 года бригада принимала участие в войне на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 года вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 - под Авдеевкой в промзоне.
В 2022 году, в начале российского вторжения, бригада обороняла столицу Киев, участвуя в боях за Ирпень, Мощун, Гостомель, Бучу. С лета 2022 года бригада ведет бои на Донбассе, пишет Википедия.
Бои за Угледар - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, Александр Охрименко, отметил, что украинские военные были вынуждены покинуть Угледар, когда оказались в тактическом окружении, а численность вражеских сил превышала украинские в девять раз.
После захвата Угледара российские войска, вероятно, попытаются продвинуться дальше в направлении Великой Новоселки Запорожской области и Богоявленки, говорится в отчете разведки Минобороны Британии.
Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что российские оккупанты пытаются создать новую угрозу окружения для ВСУ после оккупации Угледара.
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