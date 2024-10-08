Враг продвинулся около двух населенных пунктов: в DeepState назвали направления

Оккупанты имеют тактические успехи в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщают OSINT-аналитики из Deep State, обновив карту боевых действий в Украине.
Согласно опубликованной карте, ВС РФ заняли село Желанное Первое (Желаемое Первое с апреля 2024 года) Марьинской городской общины Покровского района Донецкой области и село Стельмаховка в Сватовском районе Луганской области.
Кроме этого враг также продвинулся в Максимильяновке (Покровский район Донецкой области).
В селе по состоянию на апрель 2024 года оставалось 50 гражданских лиц. Как известно, население села Желанное Первое составляло 192 человека. Жителей Стельмаховки полностью эвакуировали в 2022 году, когда ВСУ выбили оттуда российских оккупантов. Оккупанты регулярно обстреливали село, оно было почти разрушено.
Сейчас Генштаб ВСУ не комментировал в своей сводке возможную потерю населенных пунктов.
Оккупация Донбасса
Незаконная временная оккупация Донбасса — боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года и предшествовавшие полномасштабному кровавому вторжению России в Украину 24 февраля 2022 года.
Бои на Донбассе - что известно
Напомним, 2 октября в пресс-службе ОСУВ "Хортица" сообщили, что подразделения украинских войск были выведены из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику и занять новые позиции для дальнейших действий.
Впоследствии командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что враг на достигнутом останавливаться не собирается. Бунятов считает, что следующими населенными пунктами, которые будут пытаться захватить россияне после Угледара, может стать Максимильяновка и Дальнее.
Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко считает, что оккупация Угледара не приведет к критической ситуации. Однако враг продолжает вести ползучее наступление и вскоре попытается достичь новых продвижений на поле боя.
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