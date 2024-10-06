Войска РФ усиливаются на Донбассе: что происходит на самых сложных направлениях

Враг учится у Сил обороны Украины и применяет тактику, к которой украинцы прибегали в начале полномасштабной войны.

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Россия на поле боя использует танки Т-62 и старые БМП - ОТГ Луганск / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, Минобороны РФ

Российские оккупанты на Донбассе усиливают свои позиции на всех направлениях. На Торецком, Краматорском и Северском направлениях обстановка сложная, но контролируемая. Вблизи Часового Яра ситуация стабильная: враг проводит штурмы малыми группами, но без военной техники. Об этом заявила пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"На Северском направлении, на первый взгляд спокойнее, там меньше статистика штурмов, однако враг наступает с бронированной техникой, что усложняет задачу нашим защитникам. Самая сложная ситуация остается в районе Торецка и Нью-Йорка, противник пытается прорвать нашу оборону, постоянно напирает живой силой. На всех направлениях враг применяет артиллерию, авиацию и дроны", - рассказала она в эфире Українське радіо.

Какую технику используют войска РФ

Как утверждает Бобовникова, россияне применяют на поле боя тяжелую советскую технику – танки Т-62 и старые БМП. Однако есть и новейшее оружие: беспилотники, среди которых FPV и разведывательные дроны.

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Россия применяет тактику малых групп

По ее словам, сейчас войска РФ усиливают свои позиции на всех направлениях. Украинская армия наблюдает за увеличением боевого комплекта, дронов, логистических вещей и личного состава у оккупантов.

"На сегодня россияне применяют преимущественно тактику малых групп. Это десятки штурмов за день, однако малыми группами - 3-4 человека. Как уже было сказано, на Северском направлении происходят штурмы с техникой, в районе Часового Яра враг использует малые группы, на Торецком направлении происходят бои в городе, там своя специфика. Россияне хорошо учатся у нас. То, что мы начинали применять в начале полномасштабного вторжения, они внедряют сейчас, это касается, в частности, тактики малых групп. Хочу сказать, что на нашем направлении большинство вражеских штурмов являются безуспешными", - объяснила ситуацию спикер ОТГ Луганск.

Однако учатся и украинцы, особенно в сфере применения беспилотников.

"Мы стараемся применять FPV-дроны эффективнее врага - практически каждый наш запущенный дрон попадает в цель. Постоянно проводится обучение на FPV, даже сами бойцы изготавливают дроны, учатся и потом обучают других", - подчеркнула Анастасия Бобовникова.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои на Донбассе – что известно:

Силы обороны наносят войскам РФ потери на Донбассе, после чего отходят, рассказал The New York Times аналитик украинского государственного Института стратегических исследований Николай Белесков. В статье указано, что тактика предусматривает оставление территорий в обмен на нанесение россиянам потерь.

В разведке Британии назвали "цели" РФ после оккупации Угледара. В частности, россияне могут провести наступательные действия в направлениях Великой Новоселки Запорожской области и города Богоявленка на Донетчине.

Кратко об Угледаре / Инфографика: Главред

Войска РФ могут планировать наступление на Запорожском направлении, считает глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. По его словам, после захвата Угледара уже фиксируется активизация врага в районе Старомайорского.

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