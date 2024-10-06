Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Войска РФ усиливаются на Донбассе: что происходит на самых сложных направлениях

Андрей Ганчук
6 октября 2024, 20:06
223
Враг учится у Сил обороны Украины и применяет тактику, к которой украинцы прибегали в начале полномасштабной войны.
ВСУ, войска РФ
Россия на поле боя использует танки Т-62 и старые БМП - ОТГ Луганск / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, Минобороны РФ

Российские оккупанты на Донбассе усиливают свои позиции на всех направлениях. На Торецком, Краматорском и Северском направлениях обстановка сложная, но контролируемая. Вблизи Часового Яра ситуация стабильная: враг проводит штурмы малыми группами, но без военной техники. Об этом заявила пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"На Северском направлении, на первый взгляд спокойнее, там меньше статистика штурмов, однако враг наступает с бронированной техникой, что усложняет задачу нашим защитникам. Самая сложная ситуация остается в районе Торецка и Нью-Йорка, противник пытается прорвать нашу оборону, постоянно напирает живой силой. На всех направлениях враг применяет артиллерию, авиацию и дроны", - рассказала она в эфире Українське радіо.

Какую технику используют войска РФ

Как утверждает Бобовникова, россияне применяют на поле боя тяжелую советскую технику – танки Т-62 и старые БМП. Однако есть и новейшее оружие: беспилотники, среди которых FPV и разведывательные дроны.

видео дня

Россия применяет тактику малых групп

По ее словам, сейчас войска РФ усиливают свои позиции на всех направлениях. Украинская армия наблюдает за увеличением боевого комплекта, дронов, логистических вещей и личного состава у оккупантов.

"На сегодня россияне применяют преимущественно тактику малых групп. Это десятки штурмов за день, однако малыми группами - 3-4 человека. Как уже было сказано, на Северском направлении происходят штурмы с техникой, в районе Часового Яра враг использует малые группы, на Торецком направлении происходят бои в городе, там своя специфика. Россияне хорошо учатся у нас. То, что мы начинали применять в начале полномасштабного вторжения, они внедряют сейчас, это касается, в частности, тактики малых групп. Хочу сказать, что на нашем направлении большинство вражеских штурмов являются безуспешными", - объяснила ситуацию спикер ОТГ Луганск.

Однако учатся и украинцы, особенно в сфере применения беспилотников.

"Мы стараемся применять FPV-дроны эффективнее врага - практически каждый наш запущенный дрон попадает в цель. Постоянно проводится обучение на FPV, даже сами бойцы изготавливают дроны, учатся и потом обучают других", - подчеркнула Анастасия Бобовникова.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои на Донбассе – что известно:

Силы обороны наносят войскам РФ потери на Донбассе, после чего отходят, рассказал The New York Times аналитик украинского государственного Института стратегических исследований Николай Белесков. В статье указано, что тактика предусматривает оставление территорий в обмен на нанесение россиянам потерь.

В разведке Британии назвали "цели" РФ после оккупации Угледара. В частности, россияне могут провести наступательные действия в направлениях Великой Новоселки Запорожской области и города Богоявленка на Донетчине.

Угледар Инфографика
Кратко об Угледаре / Инфографика: Главред

Войска РФ могут планировать наступление на Запорожском направлении, считает глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. По его словам, после захвата Угледара уже фиксируется активизация врага в районе Старомайорского.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ войска России новости Донбасса война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Путь в НАТО с "потерей территорий": дипломат разнес идею и сделал заявление

Путь в НАТО с "потерей территорий": дипломат разнес идею и сделал заявление

21:07Политика
Выгнали и в упор расстреляли: россияне жестоко казнили бойцов ВСУ

Выгнали и в упор расстреляли: россияне жестоко казнили бойцов ВСУ

21:06Украина
Войска РФ усиливаются на Донбассе: что происходит на самых сложных направлениях

Войска РФ усиливаются на Донбассе: что происходит на самых сложных направлениях

20:06Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Куда ставить сумку по этикету в ресторане - на стол, на пол или за спиной

Куда ставить сумку по этикету в ресторане - на стол, на пол или за спиной

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти цифру 808

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти цифру 808

Гороскоп на завтра 7 октября: Стрельцам - удивительная динамика, Тельцам - защита Вселенной

Гороскоп на завтра 7 октября: Стрельцам - удивительная динамика, Тельцам - защита Вселенной

Фортуна обернется другой стороной: каким знакам зодиака не будет везти в октябре

Фортуна обернется другой стороной: каким знакам зодиака не будет везти в октябре

Почему неправильно говорить "вихідний день": какую распространенную ошибку делают многие люди

Почему неправильно говорить "вихідний день": какую распространенную ошибку делают многие люди

Последние новости

21:07

Путь в НАТО с "потерей территорий": дипломат разнес идею и сделал заявление

21:06

Выгнали и в упор расстреляли: россияне жестоко казнили бойцов ВСУВидео

20:51

Тина Кароль дала первый комментарий про роман с молодым бизнесменомВидео

20:07

Ось зла хочет только войны, и время работает против Западамнение

20:06

Войска РФ усиливаются на Донбассе: что происходит на самых сложных направлениях

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
20:01

Исторический матч со счетом 7:1: Украина стала призером на Чемпионате мира по футзалуВидео

19:36

Есть два сценария: каким будет контрнаступление ВСУ в 2025 году - Мусиенко

19:24

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

19:00

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свойВидео

Реклама
18:22

Нападение на Николаса Карму: открыто уголовное производствоВидео

18:11

Как подорвать производство снарядов в России: майор ВСУ назвал способ

18:05

"Тонут в Днепре или под огнем ВСУ": РФ скрывает потери войск на юге - АТЕШ

17:35

Красота и молодость сохранятся на долгие годы: чем нужно умыться 7 октября

16:53

Трамп на встрече с Путиным задал ему вопрос об Украине: в США раскрыли детали

16:00

Скрытая угроза: почему нельзя использовать прищепки для сушки одежды

15:55

На заброшенной могиле Чапкиса появился памятник с ошибками - подробностиВидео

15:48

Что нужно Украине для победы в войне: в США назвали шаг для Запада

15:41

На Купянск РФ массированно сбрасывает КАБы: в городе уничтожена инфраструктура

15:38

Курская область в обмен на Донбасс и юг Украины: ВСУ унизили Путина – журналист

15:32

"Убито. Моя любовь": в семье Ирины Фарион произошла новая трагедия - что известно

Реклама
14:47

Сильные порывы ветра и грозы: какие области Украины будет заливать дождями

14:45

Почему собаки едят траву: ветеринары расставили точки над "И"

14:38

РФ атаковала Украину сотнями авиабомб, дронов и ракет: Зеленский раскрыл детали

14:09

Выход только один: как нивелировать планы россиян после захвата Угледара - Братчук

13:51

Территории – не главное: в NYT раскрыли стратегию ВСУ на Донбассе

13:26

Позорная потеря для России: ВСУ затрофеили уникальное российское оружие - Forbes

13:18

Неожиданная польза кофе: ученые рассказали, как улучшить здоровье с помощью напитка

13:12

Леся Никитюк подтвердила новый роман и показала избранника

13:05

Коммуникабельный или закрытый человек: в Сети удивили интересной оптической иллюзией

12:51

Россия перешла в массированное наступление с танками: ВСУ устроили "горячий прием"

12:50

Перенос войны на территорию Беларуси: Медведев истерит из-за идеи депутата Рады

12:33

Знак судьбы, который "нельзя игнорировать": что означают одинаковые цифры на часахВидео

12:29

На известного блогера напали с пистолетом в Полтаве - что произошлоВидео

11:58

В НАТО готовят конкретные шаги для вступления Украины в альянс: в WP раскрыли детали

11:49

Судьба Крымского моста решена: России поставили громкий ультиматум в Гааге

11:49

Дети будут счастливы: как быстро сделать кормушку для птиц в домашних условиях

11:41

В Одессе есть раненый после удара РФ: прилеты по сухогрузу, складам и автоФото

11:14

Свежий воздух будет всю зиму: немецкий метод проветривания квартиры

10:50

Церковный праздник 7 октября: что запрещено делать в день мучеников Сергия и Вакха

10:40

РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет: в каких областях гремели взрывы

Реклама
09:55

Россияне будут активно прорываться: Мусиенко предупредил о планах оккупантов к зиме

09:35

РФ атакует с новыми резервами: в Генштабе назвали самые "горячие" направления

09:25

Птица сидит или стоит: Авраменко дал неожиданный ответ

08:54

РФ прорвалась на Курщине и на трех направлениях в Украине: в ISW раскрыли угрозы

08:38

"Будет проблема": демограф назвал главную сложность для Украины после войны с РФВидео

08:15

Короткие стрижки после 45: трендовая прическа омолодит на несколько лет

07:48

Массированная атака дронов по Украине: в 11 областях прогремели сильные взрывы

06:43

США не хотят воевать за Украину, поэтому они против вступления в НАТОмнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти цифру 808

04:48

Гороскоп на завтра 7 октября: Стрельцам - удивительная динамика, Тельцам - защита Вселенной

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять