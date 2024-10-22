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У Байдена анонсировали заявление по военным КНДР в Украине

Андрей Ганчук
22 октября 2024, 01:22
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Владимир Путин становится все более отчаянным и изолированным на мировой арене, считают в Белом доме.
Путин, КНДР
Путин становится все более отчаянным, его изоляция усиливается - Белый дом / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Соединенные Штаты Америки анализируют сообщения о возможной переброске военных КНДР на территорию агрессора с целью их вовлечения в войну в Украине. Вашингтон консультируется с союзниками и партнерами, и уже в скором времени сделает заявление по данному вопросу. Об этом заявил координатор Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

Как сообщает Голос Америки, он рассказал о том, что если подтвердится информация об участии северокорейских военных в войне России против Украины на стороне оккупантов, ситуация будет указывать на опасное развитие событий.

"Мы, безусловно, продолжаем изучать эти отчеты, мы также говорим с нашими союзниками и партнерами о том, что они говорят по этому поводу. Если это правда, что солдаты КНДР едут туда, чтобы присоединиться к войне против Украины, это, безусловно, будет означать опасное и очень тревожное развитие событий", - отметил Кирби.

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США сделают заявление по военным КНДР в РФ

По словам американского чиновника, в скором времени Штаты обнародуют свою информацию по этому вопросу. Если сведения подтвердятся, значит, Путин в отчаянии, а его изоляция растет.

"Что это говорит об изоляции России? Я думаю, что все это доказывает, что Путин становится все более отчаянным и все изолированным на мировой арене", - добавил представитель Белого дома.

Россия несет огромные потери на фронте

Советник Байдена акцентировал внимание на том, что потери оккупантов на фронте в последнее время составляют более 1,2 тыс. военных ежедневно – убитыми и ранеными. Это историческое количество потерь, полагает Кирби.

"И все это ради того, чтобы реализовать обезображенную и извращенную идею, отрицающую право Украины существовать как суверенное государство", - подчеркнул американский чиновник.

Военные КНДР в войне России против Украины – что об этом известно:

Ранее в разведке Южной Кореи сообщили, что КНДР направляет в Россию 12 тысяч военных, чтобы потом переправить их на поле боя в Украину.

По данным Сеула, вероятно, Пхеньян отправляет на территорию РФ своих "элитных" военных.

Северная Корея готовит военных для войны против Украины, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, такой шаг будет свидетельствовать о том, что Пхеньян втягивается в войну, ведь отправка военных – серьезный шаг к эскалации войны.

Южная Корея может вступить в войну в Украине, написали журналисты Newsweek. Согласно их данным, Сеул может отправить военный и разведывательный персонал. Южнокорейские военные могут работать переводчиками, если северокорейцы попадут в плен, и раскрывать для Киева тактику КНДР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Кратко об армии КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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