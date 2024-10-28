РФ готовит новый плацдарм на Харьковщине: в ВСУ назвали цели врага

Силы обороны Украины эффективно сдерживают атаки врага и пытаются контратаковать, чтобы выбить войска РФ с занятых позиций, указывает военный.

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В ВСУ объяснили планы врага по наступлению на Харьковщине / Коллаж Главрел, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatelivemap

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РФ активизировала наступательные действия на Купянщине

Задача врага - выйти на административную границу Харькова

Задача российских сил вблизи Кругляковки на Купянщине заключается в том, чтобы закрепиться на левом берегу реки Оскол для дальнейшего расширения плацдарма. Об этом сообщил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Эспрессо".

По его словам, противник активнее давит в районе Глубокого на Харьковщине, выполняя задачу, поставленную еще в мае - проникновение на территорию Харьковской области с целью достижения административных границ Харькова.

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Федоренко добавляет, что пока ни одна позиция украинских оборонительных сил на этом направлении не была потеряна, и наши бригады эффективно сдерживают атаки, одновременно работая над выбиванием врага с его позиций.

"На Купянщине возле Кругляковки у захватчика цель закрепиться на левом берегу р. Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма", - отметил Юрий Федоренко.

Кроме того, украинские силы обороны приостановили наступление противника, которому не удалось закрепиться в Кругляковке. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои для оттеснения оккупантов с захваченных позиций.

"По моему мнению, в краткосрочной перспективе врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине. А что касается форсирования врагом р. Оскол, то сейчас благодаря нашим беспилотным системам, которые дают возможность наносить высокоточные удары, мы остановим штурмы р. Оскол противником. Поэтому продолжаем держать строй", - резюмировал военный.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска могут потерять возможность продвигаться на Харьковщине, если украинские силы удержат новые позиции возле поселка Липцы. Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов, комментируя успешные действия украинских сил по освобождению территории вокруг села Липцы в Харьковской области.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что на Харьковщине Силы обороны Украины провели успешные контратаки вблизи Песчаного.

Между тем военный эксперт Иван Ступак предупредил, что российские войска пытаются установить огневой контроль над Харьковом, и могут прибегнуть к тактике массированного использования авиабомб для прорыва обороны, уничтожая всё на своём пути.

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