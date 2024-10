Главные тезисы Дуды:

Президент Польши Анджей Дуда осудил представителей некоторых западных стран, которые призывают Украину к территориальным уступкам России, предложив им представить себя на месте Киева.

Президент Польши подчеркнул, что любые уступки Москве, даже самые маленькие, стали бы "катастрофической ошибкой". Он считает, что ослабление позиций или территориальные уступки только поощрили бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

В то же время Дуда уклонился от прямого ответа на вопрос, способна ли Украина полностью восстановить контроль над всей своей территорией. Он отметил численное превосходство России, но не дал конкретной оценки перспектив полного отвоевания Украиной своих земель.

Что такое The Sunday Times?

The Sunday Times - британская воскресная газета, тираж которой делает ее крупнейшей в категории британского рынка качественной прессы. Была основана в 1821 году как The New Observer. В марте 2020 года тираж газеты The Sunday Times составлял 647 622 экземпляра, превышая тираж ее главных конкурентов, The Sunday Telegraph и The Observer, вместе взятых, пишет Википедия.