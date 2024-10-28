Дуда издал заявление о территориальных уступках Украины в пользу РФ

Президент Польши подчеркнул, что любые уступки Москве, даже самые маленькие, стали бы "катастрофической ошибкой".

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Дуда издал заявление о территориальных уступках Украины / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Главные тезисы Дуды:

Политики призывают Украину "смириться" с потерей территорий

Неизвестно, способна ли Украина полностью восстановить контроль над всей территорией

Президент Польши Анджей Дуда осудил представителей некоторых западных стран, которые призывают Украину к территориальным уступкам России, предложив им представить себя на месте Киева.

"Если вы так щедры в отношении России, почему бы не отдать ей кусок своей земли? Почему любая суверенная страна должна удовлетворять Россию? На каком основании, позвольте спросить, Россия заслуживает чего-то - особенно на чужую территорию?", - обратился он к политикам в интервью Sunday Times, которые призывают Украину "смириться" с потерей некоторых земель. видео дня

Президент Польши подчеркнул, что любые уступки Москве, даже самые маленькие, стали бы "катастрофической ошибкой". Он считает, что ослабление позиций или территориальные уступки только поощрили бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

В то же время Дуда уклонился от прямого ответа на вопрос, способна ли Украина полностью восстановить контроль над всей своей территорией. Он отметил численное превосходство России, но не дал конкретной оценки перспектив полного отвоевания Украиной своих земель.

Что такое The Sunday Times? The Sunday Times - британская воскресная газета, тираж которой делает ее крупнейшей в категории британского рынка качественной прессы. Была основана в 1821 году как The New Observer. В марте 2020 года тираж газеты The Sunday Times составлял 647 622 экземпляра, превышая тираж ее главных конкурентов, The Sunday Telegraph и The Observer, вместе взятых, пишет Википедия.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, начнет ли Украина переговоры с РФ без членства в НАТО. Он заявил, что в украинском плане победы записано, что перед началом переговоров с РФ, государство будет просить приглашение к членству в НАТО.

Путин помарил о переговорах и назвал "условие" России. Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани российский диктатор Путин, по сути, еще раз повторил свой "ультиматум". И выдал заявление о "запросах на переговоры от Зеленского" якобы через Турцию.

Стало известно, что резко возросло количество украинцев, которые хотят переговоров с РФ. Количество украинцев, которые считают, что переговоры со страной-агрессором Россией являются "действенным способом достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", выросло до 35%.

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