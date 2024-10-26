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ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине: военные объяснили важность операции

Юрий Берендий
26 октября 2024, 14:04
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В ВСУ отметили, что удержание позиций в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине не позволит врагу продвигаться в направлении Харькова.
ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине: военные объяснили важность операции
В ВСУ объяснили опасность для Харькова / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • ВСУ освободили территорию в районе поселка Липцы на Харьковщине
  • Удержание этих позиций уменьшит опасность для Харькова

Российские оккупационные войска могут потерять возможность для дальнейшего продвижения на Харьковщине, в случае, если украинские военные смогут удержать оборону на новых позициях неподалеку от поселка Липцы. Об этом заявил представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов в эфире телемарафона комментируя успешную операцию Сил обороны Украины по освобождению территории в районе села Липцы в Харьковской области.

"Это важное направление, это Харьковское направление. Если мы держим оборону в районе Липцов, то противник не может продвигаться дальше, развивать свои захватнические намерения относительно Харькова", - сказал Евгений Романов.

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По его словам, в Липцах значительные разрушения, почти все дома стали непригодными для проживания, и местные жители покинули село, сейчас там расположены украинские военные.

Что такое ОТГ "Харьков"?

Оперативная-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно осуществили контратаку в Харьковской области. В 3-й ОШБр отметили, что украинским военным удалось не только вернуть ранее утраченные позиции, но и взять в плен значительное количество российских военных, пополнив обменный фонд.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что в направлении Боровой российские войска достигли тактического преимущества в районе Андреевки, но до Боровой еще достаточно далеко.

Тем временем подразделение "Братство" при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады освободило населенный пункт Кругляковка в Купянском районе, операция длилась с 7 по 14 октября 2024 года, сообщает ГУР.

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