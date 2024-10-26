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Есть прилеты и погибшие: РФ запустила по Украине почти 100 ракет и дронов - сколько сбили

Юрий Берендий
26 октября 2024, 13:12
1087
Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 44 ударных БпЛА, еще 44 дрона - локально потеряны, отражение воздушной атаки России на Украину продолжается.
Есть прилеты и погибшие: РФ запустила по Украине почти 100 ракет и дронов - сколько сбили
Россия ударила по Украине дронами и ракетами - атака РФ продолжается / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Сколько ракет и дронов атаковали Украину в ночь на 26 октября
  • Сколько воздушных целей удалось сбить

Российские оккупанты в ночь на 16 октября нанесли массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Всего, Силы обороны обнаружили и сопроводили 98 воздушных целей. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и сопроводили 98 вражеских воздушных объектов, среди которых:

видео дня
  • 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, выпущенные с территории Крыма;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства Брянской области, РФ;
  • 2 ракеты неустановленного типа из Белгородской области, РФ;
  • 91 вражеский БПЛА, запущенный из районов Курска и Орла, РФ.
Есть прилеты и погибшие: РФ запустила по Украине почти 100 ракет и дронов - сколько сбили
Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Атака врага отражается авиацией, зенитно-ракетными войсками, подразделениями РЭБ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"Ракетами враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что по состоянию на 12:00 было подтверждено сбитие 44 ударных БПЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях.

Один БПЛА покинул воздушное пространство Украины в направлении Беларуси, а еще 44 российских беспилотника потеряны локально, из них один - в воздушном пространстве Украины.

"Боевая работа продолжается! Информация обновляется. Не игнорируйте воздушную тревогу!", - призвали в Воздушных силах ВСУ.

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Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, россияне применяют новые тактики во время атак дронами на украинские города, в частности Киев. Они действуют волнами: первые волны заставляют украинские мобильные группы маневрировать, что создает "коридоры" для дальнейших ударов. Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

25 октября, во время воздушной тревоги в Запорожье и Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о запуске баллистических ракет из Крыма.

Аналитики Defense Express также отмечают, что россияне меняют тактику использования дронов-камикадзе "Шахед", добавляя в атаки значительное количество ложных целей.

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