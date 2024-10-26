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В России анонсируют окончание "СВО": оккупантам нечем воевать

Анна Косик
26 октября 2024, 13:02
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Украинский предатель, перешедший на сторону врага, назвал начатую агрессором Россией войну ошибкой.
Путин, Дмитриев
Коллаборант считает, что желания Путина по войне в Украине не сбудутся / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вкратце:

  • Россиянам нечем наступать и даже обороняться
  • Так называемую "СВО" приспешник Кремля считает ошибкой

Россияне настолько истощены в боях против ВСУ, что даже ярые сторонники Кремля начинают снимать "розовые очки" и говорить о неспособности РФ выиграть.

Война в Украине вскоре может "заморозиться" из-за того, что страна-агрессор Россия не имеет ресурсов, чтобы ее продолжать. Об этом заявил бывший украинский чиновник, а сейчас коллаборационист и предатель, который помогал России Игорь Димитриев.

видео дня

По его словам, кремлевскому диктатору Владимиру Путину придется приглушить свои желания и амбиции, ведь заморозка войны будет происходить якобы "сама по себе".

Причиной этого является исчерпание врагом ресурсов для полноценного продолжения боевых действий на территории Украины. При этом Кремль, по словам предателя, не готов объявить всеобщую мобилизацию как и общества, так и экономики.

"Эта война была ошибкой, и ее будут выводить из фокуса внимания, а впоследствии будут пытаться забыть", - добавил коллаборационист.

Кто такой Игорь Димитриев?

Игорь Димитриев - бывший украинский пророссийский политик-сепаратист, который в 2014 г. бежал в Россию, затем - российский политик и медиа-деятель, который активно продвигает поддержку российской агрессии против Украины, пишет Википедия.

Возможность замораживания войны в Украине

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский опроверг слухи о якобы пункте заморозки войны, который содержится в плане победы Украины.

план победы, план перемоги
План победы / Инфографика: Главред

Ранее эксперт Максим Розумный предупреждал, что война может растянуться до 2026 года, если план А заморозки конфликта не реализуется этой осенью. В таком случае все это может перейти в долговременную историю, которая закончится только тогда, когда закончатся ресурсы.

Накануне стало известно, что по мнению политического эксперта, именно заморозка конфликта является самым реалистичным сценарием завершения российско-украинской войны.

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