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В двух областях Украины ввели аварийные отключения света - Укрэнерго

Руслана Заклинская
28 октября 2024, 10:00обновлено 28 октября, 10:42
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Ограничения электроэнергии охватили 11 районов двух областей Украины.
В двух областях Украины ввели аварийные отключения света - Укрэнерго
В нескольких областях аварийные отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

  • РФ атаковала энергообъекты в Украине
  • В Полтавской и Сумской областях ввели графики отключений электроэнергии
  • Отключения охватили 9 районов Полтавщины и 2 района Сумщины

В понедельник, 28 октября, на территории Полтавской и Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии. Россияне "Шахедами" атаковали энергетические объекты Украины. Об этом сообщило Сумыоблэнерго и Полтаваоблэнерго.

Согласно распоряжению "Укрэнерго", ограничения ввели для отдельных общин Полтавской области, в частности Лубенского и Миргородского районов. График применяется на территории девяти бывших районов области:

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  • Миргородский;
  • Лубенский;
  • Лохвицкий;
  • Гадячский;
  • Гребенковский;
  • Хорольский;
  • Оржицкий;
  • Чернухинский;
  • Пирятинский.

Объем разгрузки электроэнергии - 25 МВт.

По указанию "Укрэнерго", на Сумщине потребителей отключили в 09:06. Ограничения электроэнергии действуют на территории Конотопского (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди). В Сумской области обесточены более 16 тысяч потребителей.

Ранее в Сумской ОВА сообщили, что 28 октября РФ нанесла удар беспилотниками по энергетическим объектам Конотопского района. В регионе ПВО сбила шесть дронов.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в воскресенье, 27 октября, российские беспилотники атаковали Сумскую область и повредили энергообъект в Роменском районе. Областной центр остался без света.

Также Россия готовит массированный ракетный удар по Украине, сообщил авиационный эксперт Константин Криволап. Он отметил, что враг намерен продолжить атаки на энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без света и тепла зимой.

Как сообщал Главред, Украина может быть близка к отключениям электричества. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук пояснил, что с наступлением холодов украинцы начнут активно включать электрические обогреватели.

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свет Сумская область Полтавская область Укрэнерго отключения света электроэнергия
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