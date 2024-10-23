Украина близка к отключениям света: названа главная причина

В разных регионах Украины ситуация с отключениями будет отличаться.

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Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Украина близка к отключениям света, ведь через две недели будет расти потребление электроэнергии, потому что люди начнут включать обогреватели. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "Новости Live".

"Насколько мы близки к отключениям? Близки. Вот фактически еще две недели, я думаю, и можно говорить о том, что в целом по Украине будет расти потребление электроэнергии", - сообщил эксперт.

По его словам, поскольку отопительный сезон начнется позже, то с наступлением холодов украинцы начнут пользоваться электрическими обогревателями.

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"Отопительный сезон - мы услышали такое определенное оправдание со стороны власти в Киеве, что мы будем экономить газ, поэтому позже включим отопление. Нагрузка пойдет на электроэнергию, на обогреватели, и тогда могут быть ограничения. Не такие значительные, нельзя сказать, что это будет сразу по 12 часов. Но пока не начнутся морозы - где-то ночью до -10, а днем -5 - тогда мы не увидим тех 12 часов", - пояснил Корольчук.

Он также добавил, что "в разных регионах будет по-разному".

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что Украина способна пройти зиму 2024-2025 годов без отключений электроэнергии, если россиянам не удастся уничтожить ключевые объекты энергетической инфраструктуры.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что если из-за вражеских атак зимой будет отключена любая АЭС, то украинцы будут со светом только 4 часа в сутки. При худшем сценарии, в течение двух дней свет могут включать только на 2 часа.

Кроме того, руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип считает, что Украине понадобится минимум год для восстановления энергетической генерации после российских обстрелов. И это - при условии прекращения боевых действий.

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