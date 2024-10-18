Отключения света зимой: в "Энергоатоме" дали прогноз

По словам руководителя предприятия Петра Котина, все украинские мощности сейчас работают без перебоев.

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Будет ли Украина со светом зимой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

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Все девять энергоблоков Украины в сети

МАГАТЭ контролирует ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС

Рафаель Гроси пообещал помощь Украине

Возможные отключения света этой зимой - важный вопрос, который волнует многих украинцев. В "Энергоатоме" говорят, имеют оптимистичные прогнозы.

По словам руководителя предприятия Петра Котина, все украинские мощности работают без перебоев, пишет ТСН.

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"Я хочу напомнить, что в прошлом году мы также работали со сто процентным коэффициентом использования установленной мощности. То есть все девять энергоблоков были в сети, никаких разгрузок, никаких отключений энергоблоков в течение всего осенне-зимнего периода. Так будет, я надеюсь, и на этот раз", - рассказал он.

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Глава Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гроси в свою очередь заверил, что МАГАТЭ контролирует ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС, и агентство будет поддерживать Украину и сейчас, и после войны.

Что такое Энергоатом Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два – ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС 453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был присоединен к энергосистеме). ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии. Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС.

"Мы должны защитить украинскую энергетическую инфраструктуру. Не только потому, что любой инцидент может иметь большие последствия. Мы должны защитить этот важный источник электроэнергии для Украины сегодня и для времени, когда эта война закончится. Я обещаю, мы поможем Украине расширить возможности Хмельницкой АЭС", - заявил Рафаэль Гроси.

Отключения света в Украине - последние новости

Украинская энергосистема может не выдержать морозную зиму. Она готова лишь к теплой зиме. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что Украина имеет все шансы пройти зимний сезон в нормальном режиме, без многочасовых отключений света, если страна-агрессор Россия не будет наносить новых критических ударов по энергосистеме.

Ранее сообщалось о том, что электроэнергии может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС. В случае масштабного сбоя в работе атомных электростанций за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества.

Как предупреждил главный редактор Defense Express Олег Катков, в случае намерения уничтожить мощности АЭС оккупанты осуществят максимально концентрированную атаку с привлечением и ракет, и дронов.

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