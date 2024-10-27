РФ нанесла циничный удар по энергообъекту: областной центр остался без света

В регионе было уничтожено три вражеских беспилотника.

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РФ атаковали "Шахедами" Сумщину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В воскресенье, 27 октября, россияне ударными беспилотниками атаковали Сумскую область. Об этом сообщила Сумская ОГА.

В результате вражеского удара был поврежден энергообъект.

"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, применив БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении. видео дня

В Сумской ОГА подчеркивают, что на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Также сообщается, что в регионе было уничтожено три вражеских беспилотника.

Shahed / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Как ранее сообщал Главред, 27 октября оккупанты снова атаковали Киев беспилотниками. Воздушная тревога длилась более 3,5 часов. Начальник КГВА Сергей Попко сообщал, что все дроны были обезврежены на окраинах города.

Также в ночь на субботу, 26 октября, враг в очередной раз атаковал столицу "Шахедами", в результате удара оккупантов погибла 15-летняя девочка, шесть человек пострадали. Тело погибшей нашли в квартире на 20-м этаже жилой многоэтажки после того, как туда попал вражеский дрон.

Кроме этого, РФ ударила баллистикой по жилым домам в Днепре. В результате ракетной атаки по жилой застройке на месте удара вспыхнул пожар. Погибли три человека, пострадали по меньшей мере 13 человек, среди них трое детей.

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