Отключение света в восьми областях Украины: как объясняют ситуацию в Минэнерго

Сейчас активно проводится восстановление энергетических объектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему сезону.

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В Минэнерго рассказали об отключении света / коллаж: Главред, фото: unsplash

На утро субботы, 12 октября, в восьми областях Украины зафиксированы новые отключения электроэнергии в результате российских атак, неблагоприятных погодных условий и технических нарушений.

Об этом сообщило Минэнерго.

Отмечается, что сейчас активно проводится восстановление энергетических объектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему сезону.

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"Энергосистема функционирует стабильно, но постоянные вражеские атаки наносят ущерб, что затрудняет ее работу. Мы призываем экономно использовать электроэнергию в часы пиковой нагрузки, особенно вечером с 17:00 до 22:00", - говорится в заявлении Минэнерго.

Что такое Министерство энергетики Украины? Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

Последствия обстрелов

За минувшие сутки в результате обстрелов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях наблюдались отключения электроэнергии.

В Запорожской области артиллерийский обстрел повредил линии электропередачи, из-за чего без света осталось 3222 потребителя.

В Сумской области из-за воздушной тревоги временно обесточивались подстанции, что привело к отключению электричества в двух областях. Питание было восстановлено.

В Харьковской области также были повреждены подстанции и отключения потребителей из-за обстрелов.

Погодные условия

Непогода привела к обесточиванию 25 населенных пунктов в Кировоградской области, 8 - в Черниговской и 6 - в Одесской.

Что известно о фиксированной цене на электроэнергию Постановлением Кабинета Министров Украины предусмотрено установление фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей в размере 2,64 гривны за 1 кВт-ч, сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Восстановление электроснабжения

За прошедшие сутки энергетики восстановили электричество для 7809 потребителей, пострадавших от боевых действий и технических неисправностей. Однако на утро без света еще остаются 511 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,29 м, чего достаточно для нужд станции.

Импорт электроэнергии

Ожидается импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы объемом 12 700 МВт*ч и мощностью 1130 МВт.

Генерация электричества - инфографика / Главред

Ситуация с обстрелами и светом - что известно

Сегодня в пяти областях гремели взрывы. Как отмечается, в ночь на 12 октября противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков - Белгородская обл., РФ) и 28-ю ударными БпЛА (район пусков - Курск, Приморско-Ахтарск, РФ).

В то же время председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телемарафона отметил, чего ждать в ближайшие месяцы из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Недавно в Минэнерго опровергли заявление ООН. Там сделали прогноз относительно отключений электроэнергии.

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