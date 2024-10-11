Возможные проблемы с импортом электроэнергии: чего ждать в ближайшие месяцы

Существующие прайс-кэпы на электроэнергию могут создать проблемы с импортом электроэнергии из ЕС в периоды дефицита. Об этом заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телемарафона.
По его словам, текущие прайс-кэпы в Украине ниже оптовой стоимости электроэнергии в Европе в ночные часы, что затрудняет импорт.
"У нас есть проблема, связанная с прайс-кэпами, то есть высокими ценами на электрическую энергию, которые в Украине были ниже, чем оптовая стоимость электрической энергии в ночные часы в Европе", - отметил он.видео дня
Игнатьев пояснил, что ситуация с энергоснабжением со временем будет меняться. По его прогнозам, в ближайшие два месяца Украина будет иметь профицит электроэнергии днем, а в утренние и вечерние часы будет дефицит.
"Днем мы будем иметь прогнозируемо пока ближайшие два месяца профицит электрической энергии, то есть электрическая энергия будет выдаваться за границу, но в утренние и вечерние часы будем иметь импорт электрической энергии на уровне 1,7 Гт," - отметил он.
Также сообщается, что ситуация осложняется из-за повреждения энергетической инфраструктуры и ограниченной работы солнечных электростанций в определенные часы суток.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Ситуация со светом в Украине - что известно
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что если из-за вражеских атак зимой будет отключена любая АЭС, то украинцы будут со светом только 4 часа в сутки. При худшем сценарии, в течение двух дней свет могут включать только на 2 часа.
Руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип сообщил, что Украине понадобится минимум год для восстановления энергетической генерации после российских обстрелов. И это - при условии прекращения боевых действий.
Также сообщалось, что избежать отключений электроэнергии зимой в Украине не получится. Без отключений света можно будет обойтись, только если температура воздуха на улице будет не ниже +5 градусов, и при этом не будет новых разрушений и будут происходить ремонты.
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