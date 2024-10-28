В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты в панике жалуются на атаку

В Джанкое было слышно до 20 взрывов, в Симферопольском и Красногвардейском районе, а также в селе Гвардейское и Симферополе - до восьми взрывов.

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В Крыму прогремели мощные взрывы/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

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Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Взрывы раздавались в Джанкое, Симферополе, Гвардейском и не только.

Во временно оккупированном Крыму в ночь на понедельник, 28 октября, прогремел ряд взрывов. Местные жители сообщали, что громко было в нескольких районах полуострова, где расположены военные объекты российских оккупантов. Об этом рассказали мониторинговый канал "Крымский ветер".

Оккупационные власти полуострова сообщали о ракетной опасности. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о воздушной тревоге в Севастополе.

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В Джанкое было слышно до 20 взрывов, в Симферопольском и Красногвардейском районе, а также в селе Гвардейское и Симферополе - до восьми взрывов. Взрывы в Симферополе были слышны в районе аэропорта.

Развожаев заявлял, что Крым якобы был атакован баллистическими ракетами. Украина факт атаки пока что не подтверждала.

Военные аэродромы РФ в Крыму/ Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Ранее в ISW сообщали, что ВСУ успешно продвинулись под Суджей, но могут потерять Селидово. На Покровском направлении войска РФ продолжили наступление на позиции ВСУ.

Также ранее сообщалось, что РФ оккупировала важный город в Донецкой области - в DeepState рассказали, где продвинулся враг. Войска РФ захватили город, из которого транслировали украинские телепрограммы на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Напомним, Главред сообщал, что в ISW раскрыли серьезные проблемы в РФ. Аналитики отмечают, что Путин резко изменил план ведения войны. Российская экономика значительно "перегрелась", поскольку высокие военные расходы стимулировали экономический рост.

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