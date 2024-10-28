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Оккупанты могут захватить Курахово: в Defense Express заявили о другом рубеже обороны ВСУ

Юлия Закрепа
28 октября 2024, 10:35обновлено 28 октября, 11:14
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Сейчас известно о продвижении врага на Шахтерск, Украинск, Богоявленку.
Оккупанты могут захватить Курахово: в Defense Express заявили о другом рубеже обороны ВСУ
На фронте обострение под Курахово / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск

Главные тезисы Згурца:

  • В трех населенных пунктах резко обострилась ситуация
  • Оккупанты могут окружить Курахово
  • ВСУ перешли на другой рубеж обороны от Селидово

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что в ближайшее время российские оккупанты могут осуществить продвижение с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.

"Донецкое направление остается самым сложным, хотя есть и другие направления, которые действительно вызывают тревогу. Если говорить о Селидово, то по оптимистическим оценкам наши военные там удерживают западные части этого населенного пункта. Когда мы смотрим на карту, то понимаем, что сейчас противник будет осуществлять дальнейшие атакующие действия. Если у врага будет достаточный запас сил и резервов, то в ближайшей перспективе он может осуществлять движения с намерениями охвата Курахово. Мы ожидали, что от Селидово будет активизация оккупантов на Покровск, но скорее сейчас они будут действовать на юг в сторону Курахово", - отметил Сергей Згурец в эфире телеканала "Еспресо".

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По его словам, известно о продвижении врага на Шахтерск, Украинск, Богоявленку, эти три населенных пункта формируют еще один напряженный участок.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

"Если продвижение захватчика от Шахтерска будет дальше на север, то это потенциальные направления, чтобы избежать боев в самом Курахово, окружить город с юга и севера большими полудугами. Это теоретические оценки. Однако сейчас на тактическом уровне наши войска от Селидово перешли на другой рубеж обороны, собственно это отвод украинских подразделений из кармашка, который формируется от Горняка до Кураховки", - прокомментировал Згурец.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ вернули позиции возле двух стратегически важных городов. Несмотря на давление армии страны-агрессора России, украинским военным удалось восстановить позиции сразу на двух направлениях фронта - Торецком и Бахмутском. Украинские силы также заметили вдоль улицы Тоболенко, что на юге Торецка.

В ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта. Российские военные активизировали использование авиации, в частности управляемых авиационных бомб, и атакуют на разных направлениях востока и юга Украины, в частности на Покровском и Кураховском направлениях.

Стало известно, что под Курахово РФ начала оттягивать подбитую технику. Оккупанты, которые зашли в село Островское, что на Кураховском направлении, были заблокированы защитниками. Также были уничтожены две вражеские группы, отправленные в населенный пункт, чтобы обеспечить его личным составом и ресурсами.

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