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Десятки россиян взорвали вместе с техникой: ВСУ отразили массированный штурм РФ

Алексей Тесля
15 декабря 2024, 15:17
449
Враг совершил 8 штурмовых попыток в полосе обороны горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
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Украинские защитники отразили массированный штурм/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ключевое:

  • Противник совершил 8 штурмовых попыток
  • 52 оккупанта ликвидированы, уничтожены десятки единиц техники РФ

На Северском направлении украинские защитники отразили массированный штурм оккупантов, в результате уничтожены десятки россиян.

14 декабря противник совершил 8 штурмовых попыток в полосе обороны горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", сообщает пресс-центр ОСГВ "Хортица".

видео дня

Как отмечается, благодаря профессионализму и героизму воинов все вражеские атаки были отбиты с сокрушительными потерями для противника.

Также в ОСГВ "Хортица" опубликовали результаты боевой работы защитников по уничтожению живой силы и техники противника:

52 оккупанта ликвидированы, 37 ранены.

Уничтожено:

  • 4 БМП;
  • 13 мотоциклов;
  • 4 баги;
  • 1 МТ-ЛБ;
  • 28 дронов-камикадзе FPV;
  • 1 миномет 120 мм;
  • 1 единица автомобильной техники;
  • 1 дрон-камикадзе "Привет 82".

"Враг в очередной раз убедился, что попытки захватить позиции наших защитников дорого стоят ему. Наши воины - это несокрушимая стена, которая защищает страну от оккупантов!", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - ВСУ отразили штурм РФ:

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/ Скриншот

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее были названы самые "горячие" участки фронта. Продолжаются напряженные боестолкновения на окраине и в городской застройке Курахово.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях превосходят российские в артиллерии в 3 раза. Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ превосходила Украину в артиллерии в 5 раз.

Как сообщал Главред, враг атакует на Кураховском направлении с трех сторон, при этом плотность средств поражения оккупантов просто колоссальная. ВСУ взамен борются за то, чтобы противник не закрыл проезд в Успеновке, ведь это приведет к выводу войск Украины.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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