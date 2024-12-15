Десятки россиян взорвали вместе с техникой: ВСУ отразили массированный штурм РФ

Ключевое:
- Противник совершил 8 штурмовых попыток
- 52 оккупанта ликвидированы, уничтожены десятки единиц техники РФ
На Северском направлении украинские защитники отразили массированный штурм оккупантов, в результате уничтожены десятки россиян.
14 декабря противник совершил 8 штурмовых попыток в полосе обороны горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", сообщает пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Как отмечается, благодаря профессионализму и героизму воинов все вражеские атаки были отбиты с сокрушительными потерями для противника.
Также в ОСГВ "Хортица" опубликовали результаты боевой работы защитников по уничтожению живой силы и техники противника:
52 оккупанта ликвидированы, 37 ранены.
Уничтожено:
- 4 БМП;
- 13 мотоциклов;
- 4 баги;
- 1 МТ-ЛБ;
- 28 дронов-камикадзе FPV;
- 1 миномет 120 мм;
- 1 единица автомобильной техники;
- 1 дрон-камикадзе "Привет 82".
"Враг в очередной раз убедился, что попытки захватить позиции наших защитников дорого стоят ему. Наши воины - это несокрушимая стена, которая защищает страну от оккупантов!", - говорится в сообщении.
Смотрите видео - ВСУ отразили штурм РФ:
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее были названы самые "горячие" участки фронта. Продолжаются напряженные боестолкновения на окраине и в городской застройке Курахово.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях превосходят российские в артиллерии в 3 раза. Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ превосходила Украину в артиллерии в 5 раз.
Как сообщал Главред, враг атакует на Кураховском направлении с трех сторон, при этом плотность средств поражения оккупантов просто колоссальная. ВСУ взамен борются за то, чтобы противник не закрыл проезд в Успеновке, ведь это приведет к выводу войск Украины.
Больше новостей:
- Армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья: в ISW описали ситуацию
- РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон
- Армия РФ с боями прорывается на острова: Попович оценил угрозу для Херсонщины
Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред