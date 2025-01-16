Четыре страны НАТО против приема Украины в Альянс: громкое заявление Зеленского

Важно:
- Несколько стран НАТО выступают против присоединения Украины к Альянсу
- США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО.
По его словам, сразу несколько стран НАТО выступают против присоединения Украины к Альянсу. Об этом он сказал в ходе брифинга с британским премьером Киром Стармером.
"Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Словакия и Германия - они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО ... Это те четыре страны, которые по разным причинам, пока что, не видели Украину в НАТО", - сказал глава государства.
Смотрите видео - несколько стран не хотят присоединения Украины к НАТО:
Вступление Украины в НАТО - последние новости
Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.
Напомним, в НАТО подтвердили, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".
Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.
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Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
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