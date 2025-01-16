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Четыре страны НАТО против приема Украины в Альянс: громкое заявление Зеленского

Алексей Тесля
16 января 2025, 16:50
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Сразу несколько стран не хотят видеть Украину в НАТО, подчеркнул Владимир Зеленский.
Зеленский, НАТО
Владимир Зеленский прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Важно:

  • Несколько стран НАТО выступают против присоединения Украины к Альянсу
  • США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО.

По его словам, сразу несколько стран НАТО выступают против присоединения Украины к Альянсу. Об этом он сказал в ходе брифинга с британским премьером Киром Стармером.

видео дня

"Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Словакия и Германия - они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО ... Это те четыре страны, которые по разным причинам, пока что, не видели Украину в НАТО", - сказал глава государства.

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - несколько стран не хотят присоединения Украины к НАТО:

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Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.

Напомним, в НАТО подтвердили, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

Больше новостей:

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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