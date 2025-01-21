Наступление стихает: в ВСУ раскрыли, почему россияне боятся идти 'в лоб' на Покровск

Оккупанты достигли дистанции, на которой ВСУ наносят удары из самого Покровска, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

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Наступление РФ под Покровском замедляется / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное из заявления Трегубова:

Оккупанты пытаются обойти Покровск с запада, а не идти "в лоб"

Основная цель врага - перекрыть логистические цепи ВСУ

Российское наступление замедляется

Российские оккупанты изменили тактику наступления на Покровск Донецкой области. Враг пытается обойти город с запада через малые села и лесопосадки, чтобы перекрыть логистику ВСУ. Об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"С запада они пытаются по маленьким селам и лесопосадкам обойти город с запада и пытаться давить, прервать наши логистические цепочки. Наши усилия направлены на то, чтобы не допустить этого, поскольку у нас есть сам Покровск, поскольку у нас есть эта база с которой можно действовать. Их наступление замедляется и мы надеемся, что в конце концов прекратится", - рассказал он.

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Трегубов отметил, что подразделения РФ используют небольшие мобильные группы, чтобы закрепляться в любых доступных укрытиях, таких как здания или лесопосадки. Их цель - создать огневой контроль перед собой.

"Наша задача в этой ситуации - это уничтожать их. На Покровском направлении интенсивность вообще боестолкновений сопоставима со всеми другими нашими направлениями вместе взятыми. Там до 70 доходит до боестолкновений в сутки. Даже если одна группа уничтожается, другая группа пытается занять ее место", - отметил спикер.

По его словам, ранее оккупанты пытались наступать непосредственно на город, но достигли расстояния, с которого украинские силы могут наносить им удары прямо из Покровска. Это заставило врага изменить подход и идти в обход.

Покровск / Инфографика: Главред

Бои за Покровск - последние новости

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что за последний месяц армия РФ продвинулась на 1,5 км на Покровском направлении, потеряв от 10 до 15 тысяч военных. Россияне взяли под контроль трассы Покровск-Константиновка и Покровск-Межевая, пытаясь создать угрозу оперативного окружения украинских сил.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы удержать Покровск. Российские войска сосредотачивают там свои лучшие подразделения, но их потери значительно превышают потери украинской армии.

Как сообщал Главред, враг собрал возле Покровска около 50-70 тысяч военных. Оккупанты продолжают попытки захватить город, но прямого штурма не ожидается из-за недостатка сил, сообщил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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