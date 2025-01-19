Сырский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск

Противник прилагает максимум усилий, чтобы захватить город.

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Сырский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Ключевые тезисы Сырского:

Силы обороны делают все, чтобы не допустить потерю Покровска

На этом участке фронта враг сосредоточил лучшие подразделения

Потери врага "в разы" превышают потери украинской армии на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить потерю города Покровск в Донецкой области. Об этом он заявил в интервью телемарафону.

Он отметил, что противник прилагает все усилия, чтобы захватить город.

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"Некоторые пророки рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября. 30 сентября прошло, потом говорили, что до 30 октября потеряем", - напомнил Сырский.

Он добавил, что оккупанты сосредотачивают на данном направлении свои лучшие подразделения и части.

"Он имеет возможность их менять, потому что имеет больший потенциал для ведения наступательных действий. Пока что", - подчеркнул он.

Сырский добавил, что потери врага "в разы" превышают потери украинской армии на Покровском направлении.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что российские оккупанты уже не одну неделю пытаются захватить Покровск, однако прямого штурма города не будет, потому что у врага не хватит человеческого ресурса.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов недавно сообщил, что сейчас об окружении Покровска речь не идет, ведь врагу удалось подойти к городу только с одного направления. По словам Трегубова, противник активно наступает именно с юго-запада на Покровск.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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