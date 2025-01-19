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Сырский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск

Марина Фурман
19 января 2025, 21:27
584
Противник прилагает максимум усилий, чтобы захватить город.
Сырский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск
Сырский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Ключевые тезисы Сырского:

  • Силы обороны делают все, чтобы не допустить потерю Покровска
  • На этом участке фронта враг сосредоточил лучшие подразделения
  • Потери врага "в разы" превышают потери украинской армии на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить потерю города Покровск в Донецкой области. Об этом он заявил в интервью телемарафону.

Он отметил, что противник прилагает все усилия, чтобы захватить город.

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"Некоторые пророки рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября. 30 сентября прошло, потом говорили, что до 30 октября потеряем", - напомнил Сырский.

Он добавил, что оккупанты сосредотачивают на данном направлении свои лучшие подразделения и части.

"Он имеет возможность их менять, потому что имеет больший потенциал для ведения наступательных действий. Пока что", - подчеркнул он.

Сырский добавил, что потери врага "в разы" превышают потери украинской армии на Покровском направлении.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что российские оккупанты уже не одну неделю пытаются захватить Покровск, однако прямого штурма города не будет, потому что у врага не хватит человеческого ресурса.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов недавно сообщил, что сейчас об окружении Покровска речь не идет, ведь врагу удалось подойти к городу только с одного направления. По словам Трегубова, противник активно наступает именно с юго-запада на Покровск.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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