Смена командиров и перевод офицеров: раскрыты проблемы еще одной бригады ВСУ

Важно:
- В 156-й бригаде выявлен ряд существенных недостатков
- Анонсирована замена части руководящего состава бригады
Для исполнения решения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом.
Сейчас группа работает в 156-й отдельной механизированной бригаде. Цель работы - проверка хода формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям, говорится в сообщении в Facebook Генштаба ВСУ.
В настоящее время воинская часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе.
В то же время осуществляется отбор персонала на профессиональную подготовку. Продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом.
В ходе проверки был выявлен ряд существенных недостатков, для устранения которых определены задачи Командующему Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В частности, относительно:
- замены части руководящего состава бригады и назначения командира с боевым и практическим опытом прохождения службы на командных должностях;
- перевод в часть офицеров и сержантов, которые ранее принимали участие в боевых действиях с целью наращивания боевых возможностей 156-й ОМБр;
- повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;
- повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ, а также решение ряда других вопросов, которые влияют на результаты боевых действий.
В Генштабе отмечают, что ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155-й бригады имени Анны Киевской учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем.
Группа Генерального штаба продолжит работать в 156-й отдельной механизированной бригаде.
"Командование Вооруженных сил Украины оперативно реагирует на проблемы воинских частей и оказывает всестороннюю помощь для повышения их боеспособности и улучшения мотивации военнослужащих. Особое внимание уделяется пополнению обученным личным составом боевых бригад, которые ведут интенсивные бои с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.
Ранее в Раде отреагировали на скандал в 155-й бригаде. Расследование по ситуации в 155 бригаде ВСУ проводят одновременно несколько структур, ситуация находится на контроле.
Напомним, Главред писал, что ранее в Минобороны заговорили о демобилизации. Предполагается, что будут определены условия и порядок освобождения от службы.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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