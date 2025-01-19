Рекордное количество: разведка Британии раскрыла потери России в войне

Общие потери России в полномасштабной войне против Украины превышают 750 тысяч.

https://glavred.info/world/rekordnoe-kolichestvo-razvedka-britanii-raskryla-poteri-rossii-v-voyne-10632092.html Ссылка скопирована

Разведка Великобритании озвучила потери оккупантов в войне / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, wikimedia.org

Коротко:

В 2024 году россияне понесли наибольшие потери среди личного состава

Потери РФ в полномасштабной войне против Украины превышают 750 тысяч человек

В 2024 году страна-агрессор Россия понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в сети Х.

Британская разведка опубликовала данные, свидетельствующие о том, что потери россиян с каждым годом увеличиваются:

видео дня

в 2022 году - 105 960;

в 2023 году - 252 940;

в 2024 году - 429 660.

По данным Минобороны Британии, общие потери России в полномасштабной войне против Украины превышают 750 тысяч.

В сообщении говорится, что потери России росли шесть месяцев подряд и в декабре достигли 48 670 - больше всего за любой другой месяц полномасштабного вторжения.

"Эта мрачная статистика будет продолжаться, пока Россия будет продолжать свое ненужное вторжение", - отметили в Минобороны Великобритании.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, оккупантам ежемесячно удается пополнять армию примерно на 30 тысяч человек, а ВСУ ежедневно уничтожают более 1500 российских захватчиков. Таким образом, каждый месяц страна-агрессор теряет около 50 тысяч бойцов.

Недавно президент Владимир Зеленский прокомментировал потери российских войск во время боевых действий в Курской области. Согласно данным, за 5 месяцев Курской операции потери россиян составили 30-35 тыс. человек ранеными и убитыми.

Напомним, Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ отразила попытку прорыва российских войск на Харьковщине. Пресс-служба бригады сообщила, что украинские защитники нанесли серьезные потери оккупантам: остановили колонну с ходу с помощью ПТРК, заставили бронетехнику сойти с дороги, где она подорвалась на минных полях, и поразили остатки FPV-дронами.

Читайте также:

Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред