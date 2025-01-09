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"Ужасная цена": глава Пентагона озвучил реальные потери России в войне с Украиной

Юрий Берендий
9 января 2025, 21:01
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Имперские амбиции Путина стоят России чрезвычайно дорого, отметил министр обороны США Ллойд Остин.
'Ужасная цена': глава Пентагона озвучил реальные потери России в войне с Украиной
Остин озвучил реальные потери России в войне с Украиной / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

О чем сказал Остин:

  • Потери РФ в войне пересекли отметку в 700 тысяч
  • В ноябре 2024 года РФ теряла до 1500 военных убитыми и ранеными ежедневно
  • Путин не достиг целей войны против Украины

Потери России после полномасштабного вторжения в Украину достигли отметки в 700 тысяч убитыми и ранеными, что превышает количество погибших во всех предыдущих конфликтах с участием Москвы вместе взятых. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам 25-й встречи в формате "Рамштайн", сообщает Укринформ.

"С 2022 года Россия понесла более 700 тысяч потерь в Украине. Это больше, чем Москва понесла во всех конфликтах после Второй мировой войны вместе взятых", - подчеркнул глава Пентагона.

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Остин подчеркнул, что эти потери составляют более двух третей от общей численности вооруженных сил РФ по состоянию на начало 2022 года. Только в ноябре 2024 года Россия теряла до 1,5 тысячи военных ежедневно.

По его словам, добровольцы не могли компенсировать такие значительные потери, поэтому Кремль вынужден был привлекать заключенных и даже военных из Северной Кореи.

"Это еще один явный признак отчаяния Путина", - отметил Остин.

Министр также отметил, что имперские амбиции Владимира Путина стоят российской экономике и населению чрезвычайно дорого. В 2025 году Кремль планирует потратить около 40% бюджета на войну, что на 25% больше, чем в прошлом году, тогда как рубль продолжает обесцениваться.

"Россия заплатила ужасную цену за свою неоправданную войну, но Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей, ни одной. На самом деле он настолько погряз в Украине, что когда жестокая диктатура Асада в Сирии упала после более 50 лет правления, он мог только наблюдать", - подчеркнул Остин.

'Ужасная цена': глава Пентагона озвучил реальные потери России в войне с Украиной
Какие страны входит в "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мирный план Дональда Трампа может быть реализован через несколько недель после его инаугурации, а переговоры между Россией и Украиной, вероятно, начнутся ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Согласно отчету Американского института предпринимательства, вероятная победа России в войне против Украины потребует существенного увеличения бюджета Пентагона - более 800 миллиардов долларов до 2029 года, что окажется значительно дороже, чем нынешняя военная поддержка Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В него входят ракеты противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля" и другое вооружение, направленное на удовлетворение самых насущных потребностей Киева в условиях войны.

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Кто такой Ллойд Остин?

Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

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