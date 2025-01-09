"Меняйте работу": нардеп зашкварился странным советом насчет низких зарплат

Анатолий Костюх укорил украинцев за то, что они якобы пользуются "льготами", в число которых он зачислил медицину и образование.

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Анатолий Костюх отметился странным предложением / Коллаж: Главред, фото: Facebook/anatolii.kostiukh, sud.ua

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Анатолий Костюх посоветовал украинцам менять работу

Нардеп укорил украинцев за то, что они якобы пользуются "льготами"

Отвечая на вопрос о низких зарплатах в Украине, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анатолий Костюх посоветовал украинцам менять работу.

Об этом народный избранник написал у себя в Facebook, отвечая на один из вопросов пользователей.

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В частности, пользователь Pavel Gook спросил у Костюха о том, когда украинцам ждать повышения зарплат до уровня стран ЕС на фоне роста тарифов до европейского уровня.

"Газ будет дорожать, и об электричестве тоже говорят. А когда размер зарплат поднимут до уровня ЕС", - задался он вопросом.

В ответ нардеп не нашел ничего лучше, как посоветовать украинцу искать новую работу.

"Здесь стоит обратиться к своему работодателю, или же сменить работу на такую, где условия труда и зарплата Вас будет устраивать", - написал он в ответ.

/ Facebook/anatolii.kostiukh

Отметим, что странный ответ нардепа вызвал бурю возмущения, которое пользователи выплеснули в комментариях в его соцсетях. В частности, они задавались вопросом о том, на какую работу поменять свое занятие защитникам Украины, учителям, медикам и другим работникам социальной сферы.

Однако это не остановило нардепа и он в своих комментариях продолжил укорять украинцев за то, что они якобы пользуются "льготами", в число которых он зачислил медицину, образование, спасательные службы и службы правопорядка.

/ Facebook/anatolii.kostiukh

Добавим, что согласно декларации Костюха, его годовая зарплата составила 626 414 грн. Нардеп также располагал 350 000 грн и 32 000 долларов наличными, а еще более 19 тысяч грн держал на карте.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, при этом многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата.

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет за хранение дров без необходимой документации.

Ранее сообщалось о том, что народный депутат Игорь Кривошеев призвал украинских мужчин не бежать от мобилизации, а желающим избежать армии посоветовал "переплывать Тису".

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Анатолий Костюх Народный депутат Украины 9-го созыва от "Слуги народа". Член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной Рады Украины. Работал ведущим программ, журналистом, главным редактором газеты "Срібна Земля". Работал специалистом по коммуникации в Управлении полиции охраны в Закарпатской области.

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