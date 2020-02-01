"Продать собаку": нардеп рассказал пенсионерке, как оплатить коммуналку

Евгений Брагарь/скриншот

Народный избранник от Слуги народа Евгений Брагарь дал странный совет в вопросе уплаты за коммунальные услуги. Так, нардеп предложил пенсионерке продать собаку, если у нее нет денег на оплату услуг ЖКХ. Так, в студию одного из украинских телеканалов позвонила пенсионерка из Кировоградской области и пожаловалась, что получает чуть больше 2 000 гривен пенсии, а за газ должна платить 1953 гривны и 154 гривны абонплаты за его транспортировку.

"Прожить в таких условиях действительно тяжело, но мы не знаем, если у нее другое имущество, потому что субсидия представляется в зависимости от наличия другого имущества та имущественного состояния. Я встречал случай, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир. Если человек имеет несколько квартир, то он имеет соответствующее имущественное положение и не требует предоставление дополнительной субсидии", - отметил нардеп.

При этом он предложил продать собаку.

"Если во дворе есть собака элитной породы, то ее можно продать в любой момент и спокойно оплатить", - в шутку посоветовал Брагарь.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук считает, что украинцы не должны тратить больше 15% от общего дохода на услуги ЖКХ.