Гончарук "дал совет" украинцам для уменьшения сумм в платежках

Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

Главной целью нынешнего Кабинета министров является снижение расходов граждан на коммунальные услуги. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, украинцы не должны тратить больше 15% от общего дохода на услуги ЖКХ.

При этом он указал, что для уменьшения сумм в платежках необходимо повысить энергоэффективность зданий

"В платежке две составляющие - цена тепла и объем потребления. Существенно уменьшить потребление можно за счет энергоэффективных мероприятий. Экономия от 25% до 60% тепла - ведет к уменьшению суммы в платежке", - отметил политик в Facebook.

Кроме того, он пообещал, что правительство поможет украинцам снизить расходы на коммунальные услуги.

"Цель правительства - сделать так, чтобы расходы людей на коммунальные услуги были не больше 15% семейного бюджета", - подчеркнул Гончарук.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сумма в платежках уменьшилась на 30%.