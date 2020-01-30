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"До 30%": Гончарук похвастался снижением тарифов на тепло

30 января 2020, 17:11

Алексей Гончарук заверил, что жители Киева и 21 области заплатили меньше.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

В Киеве и еще в 21 области, по состоянию на январь, снизили тарифы на тепло. По словам премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сумма в платежках уменьшилась на 30%,

"Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что всего перерасчет провели 143 предприятия. Также премьер указал, что цена на газ сейчас ниже, чем год назад.

Как ранее сообщал Главред, советник президента Украины Игорь Новиков заявил, что в январе украинцы получили платежки за газ с ценами, которые на одну-две тысячи выше ожидаемых. 

тепло отопление ЖКХ-тарифы новости Украины Алексей Гончарук
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