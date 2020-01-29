"Какого х*я!" Советник Зеленского возмутился из-за цен на газ в январе

Игорь Новиков пообещал обратиться к Зеленскому по поводу тарифов / Фото Facebook/ Igor Novikov

В январе украинцы получили платежки за газ с ценами, которые на одну-две тысячи выше ожидаемых. Об этом заявил советник президента Украины Игорь Новиков и объяснил, почему так получилось.

Новиков написал очень эмоциональный пост в Facebook.

"Сегодня случились два знаковых события: 1. НАК и Министерство громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных абонентов) газ в январе будет по 4 650 грн за тысячу кубометров (правда без НДС, наценок газсбытов и транспортировки). 2. Пришли платёжки за январь с ценой 6 913 грн (от, например, Киевоблгазсбыт) за ту же тысячу кубов, которая как ни крути - вот и близко не 4 650 грн. Какого х@я, вполне резонно спросите вы", - говорится в сообщении советника президента.

По словам Новикова, виновато в завышенных ценах в платежках руководство НАК "Нафтогаз Украины", которое закупило летом дорогой газ и "не желает расставаться с ним сейчас в ущерб себе и премиям".

По его словам, компания продолжает реализовывать дорогое голубое топливо. Новиков заявил, что менеджмент Нафтогаза лоббировал постановление Кабмина от 24 января, которое задним числом пересчитывает тарифы до 4 650 гривен. Однако, поскольку договоры с участниками рынка уже были заключены, принятие этого постановления не отразилось на реальных ценах на газ для потребителей.

Facebook/ Igor Novikov

Советник президента пообещал обратиться к Зеленскому по поводу этого вопроса и опубликовал фотографии "справки" для главы государства.

Напомним, с нового года украинцы будут получать две платежки за газ – в одной будет указана цена самого голубого топлива, во второй – цена за его доставку. Стоимость доставки "голубого топлива" для каждого потребителя будет вычисляться отдельно.

Как сообщал Главред, в первом квартале 2020 года гарантированная цена на природный газ для населения составит 5,5 тыс. грн за тыс. кубов (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).