В Нафтогазе назвали цену на газ для населения в первом квартале 2020 года

Конфорка и купюры / brd24.com

В первом квартале 2020 года составит гарантированная цена на природный газ для населения составит 5,5 тысяч гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

Как рассказал директор интегрированного газового бизнеса НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов, гарантированная цена определена исходя из цены законтрактованного объема 1 млрд куб. м газа с поставкой с 1 января по 1 апреля 2020 года.

"Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас", - пояснил он в комментарии Интерфакс-Украина.

Отметим, что по данным Государственной фискальной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2019 года составила 177,38 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 11% меньше, чем в октябре 2019 года.

Читайте также"Только формат": Гончарук высказался по поводу закупки Украиной российского газа

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2019 года, которая составляет 4276,7 грн, или 177,38 долл., за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении ГФС.

Напомним, ранее Кабмин утвердил цену на газ для населения на зиму 2019-2020.